Diez personas podrán estudiar gratis en la Escuela de Música de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha convocado diez ayudas destinadas a la exención de cuotas en la Escuela de Música de la Asociación Ácora para el curso 2025-2026, una iniciativa que pretende abrir la puerta del aprendizaje musical a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Se trata de un programa que se viene desarrollando en los últimos años y que, más allá del alivio económico, simboliza la voluntad del Consistorio por garantizar que la música siga siendo un derecho cultural al alcance de todos.Las ayudas cubrirán íntegramente el pago mensual de las cuotas y podrán solicitarse en cualquiera de las modalidades que ofrece la escuela, ya sea "Música y Movimiento", pensada para los más pequeños, o "Instrumento", dirigida a quienes desean iniciarse o profundizar en la práctica musical. De este modo, el Consistorio montillano, a través de su Concejalía de Cultura, refuerza su colaboración con la Asociación Musical Ácora en un esfuerzo compartido por democratizar el acceso a la formación artística en Montilla.El acceso a estas exenciones está condicionado a una serie de requisitos. Entre ellos, figuran estar empadronado en el municipio con al menos tres meses de antigüedad, haber presentado la matrícula para el curso 2025-2026 en la escuela y no superar los 4.500 euros de renta per cápita anual en la unidad familiar, aunque este límite podría flexibilizarse en caso de que quedaran plazas disponibles. Solo se permite una ayuda por persona y la ocultación de datos podrá implicar la denegación o anulación del beneficio.La solicitud deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de documentación acreditativa, que va desde el DNI del solicitante hasta el certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad de convivencia, pasando por la declaración responsable de ingresos correspondiente al año 2024.Si en 2025 se produjera una disminución significativa de recursos, esta deberá acreditarse mediante certificados de organismos como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).La valoración correrá a cargo de un grupo de trabajo en el que participan representantes de la Asociación Ácora, técnicos de los Servicios Sociales y de la Delegación de Cultura, así como un secretario del área sin derecho a voto. Este equipo podrá pedir documentación adicional y, en caso de detectarse carencias, ofrecer un plazo para subsanar los errores antes de archivar el expediente. Además, se tendrán en cuenta tanto el historial social de las familias como el aprovechamiento académico del alumnado en cursos anteriores.En cualquier caso, la última palabra corresponderá a la Comisión de Adjudicación, presidida por la concejala de Cultura, Soledad Raya, y compuesta por representantes de los distintos grupos políticos municipales, de la propia asociación y del Área de Servicios Sociales. Será este órgano el encargado de dar validez definitiva a las ayudas, tras la propuesta inicial del grupo de trabajo.En cuanto a los plazos, el primero finalizará el 1 de octubre a las 14:00 horas. Si no se agotan todas las ayudas, se abrirá un segundo periodo que permanecerá activo hasta el 31 de diciembre, cuyas solicitudes serán resueltas en la primera quincena de enero de 2026. De este modo, el Ayuntamiento busca ofrecer un margen amplio de tiempo para que las familias interesadas puedan reunir la documentación necesaria y participar en la convocatoria.