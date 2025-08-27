Así trabaja la Brigada "Guzmán el Bueno" X en la batalla contra el fuego



FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE DEFENSA

Un pelotón del Batallón de Zapadores X partió hacia León en la madrugada del pasado 16 de agosto desde la Base de Cerro Muriano, en Córdoba, para colaborar en la lucha contra los incendios forestales que han asolado la zona en pleno mes de agosto. Eran las 2.00 cuando recibieron la orden de movilización y, apenas tres horas después, el equipo ya estaba en carretera, dejando atrás el puente festivo para enfrentarse a un enemigo que no da tregua: el fuego.La rapidez en la respuesta no fue casualidad. Los zapadores de la Brigada "Guzmán el Bueno" X están entrenados para actuar sin titubeos, y así lo demostraron una vez más. El despliegue no fue menor: una empujadora D5, un coloso sobre cadenas capaz de abrir caminos donde parecía imposible, junto a varios vehículos de apoyo que se sumaron para dar cobertura logística. En menos de 24 horas, todo estaba integrado en la operación dirigida por la Unidad Militar de Emergencias, lista para reforzar los dispositivos de extinción desplegados en Castilla y León.Desde entonces, la misión no ha dado respiro. Cada jornada, el equipo ha trabajado en la limpieza y acondicionamiento de cortafuegos para proteger núcleos habitados, ha habilitado zonas seguras en pistas forestales y ha recuperado cortafuegos que habían perdido eficacia.También han abierto nuevas vías de acceso para que motobombas y brigadas puedan llegar al corazón del incendio. Son tareas duras, lentas, pero decisivas. Y es que cada metro ganado al fuego es una victoria que puede salvar un bosque… o una vida.Todo esto se ha hecho bajo la coordinación de la Unidad Militar de Emergencias y en permanente conexión con los responsables de extinción en la zona. Las intervenciones han tenido lugar en localidades como Barniedo de la Reina, Espejos de la Reina, Boca de Huérgano, Riaño o Valverde de la Sierra, e incluso en el puerto de Pandetrave, en un entorno de gran valor natural, a las puertas del Parque Nacional de los Picos de Europa.El jueves pasado llegó el relevo. Después de seis días sin descanso, el primer equipo regresó a casa y otro tomó su lugar. La operación sigue activa porque los incendios no han sido aún derrotados. Pero la Brigada "Guzmán el Bueno" X ha vuelto a cumplir.Lo hizo durante la dana en Valencia, lo hizo en laen plena pandemia y lo hizo frente al temporal Filomena. En estas semanas, de nuevo, ha demostrado que la disponibilidad permanente no es un lema vacío, sino la esencia misma de estas unidades, que ponen su experiencia y su fuerza al servicio de la sociedad cada vez que el país lo necesita.