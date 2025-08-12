Aguas de Montilla habilita un canal de WhatsApp para atender a sus usuarios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

, empresa que gestiona el servicio de agua potable, alcantarillado y depuración en la localidad, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, ha puesto en marcha un nuevo servicio que permite a los usuarios comunicarse con la empresa cómodamente para poder resolver diferentes asuntos relacionados con su contrato de suministro.Se trata de un canal de WhatsApp a través del número 605 649 582 y, entre las gestiones que se podrán realizar, se encuentran el cambio de cuenta bancaria, solicitud de duplicados de factura, información requerida para el cambio de titular, lecturas de contadores y pagos de facturas.En los últimos años Aguas de Montilla ha potenciado los canales no presenciales como su, donde los clientes pueden consultar o realizar cualquier gestión, que dispone además de unde asistencia virtual en el que se proporciona a los clientes respuestas a sus consultas más habituales. Todo ello se suma al servicio de atención telefónica o, ahora, al nuevo canal de WhatsApp.Durante los últimos años, y a través del programa denominado, Aguas de Montilla ha potenciado los canales no presenciales para facilitar las gestiones, con objeto de que cada cliente pueda escoger el canal por el que desea ser atendido en función de sus necesidades, ofreciendo así una mayor flexibilidad horaria para realizar gestiones y evitando esperas y desplazamientos innecesarios.El programatiene la vocación de situar a las personas en el centro, asegurar que todos los clientes sin excepción puedan acceder a sus servicios y, sobre todo, asegurar una buena atención a las personas en situación de vulnerabilidad.Es por ello que apuesta por la integración de nuevos canales de contacto, sin que la calidad de atención se vea afectada, sino reforzada, principalmente, porque esta nueva estructura es mucho más flexible. "Aguas de Montilla es consciente de la diversidad entre sus distintos tipos de clientes y, por ello, quiere dar una respuesta acorde a cada uno de ellos, dando prioridad a las personas mayores o pertenecientes a colectivos sensibles para la atención presencial en oficinas", resaltan desde la firma.