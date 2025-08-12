Una de cada tres personas voluntarias de Cruz Roja en Córdoba es joven

Jóvenes que transforman el mundo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

La juventud cordobesa es comprometida y se preocupa por transformar la sociedad. O al menos esa conclusión se puede extraer de las cifras de adhesiones que maneja cada año Cruz Roja en Córdoba, según las cuales a día de hoy 1.366 de las 3.554 personas (un 38 por ciento) que regalan parte de su tiempo como voluntarias a la institución humanitaria en la provincia tienen 30 años o menos. Por ello, Cruz Roja, en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra hoy, aprovecha para reivindicar el papel transformador de las personas jóvenes en la sociedad.El perfil mayoritario del voluntariado joven es una mujer, estudiante, que cursa estudios superiores o de grado, participa en más de un proyecto y tiene una permanencia en la organización superior a tres años. Las motivaciones para realizar voluntariado por parte de la población juvenil son diversas, pero mayoritariamente manifiestan querer hacer algo para mejorar su entorno y prefieren participar en actividades con los colectivos de infancia y juventud.Precisamente por ello, buena parte de los menores de 30 años que participan en la institución humanitaria lo hace dentro de Cruz Roja Juventud (CRJ), sección juvenil de Cruz Roja con más de 40 años de trayectoria. "Muchas personas jóvenes vienen a tener una experiencia solidaria, a probar el voluntariado. Cuando sientes que puedes ayudar a mejorar la vida de las personas que están pasando un mal momento, es cuando decides quedarte. Al final todas las personas voluntarias coincidimos en una cosa: al hacer voluntariado, recibes más de lo que das”, explica Eva Quesada, técnica provincial de Voluntariado de Cruz Roja.Con motivo de la mencionada efeméride, Cruz Roja Juventud pone en marcha una campaña nacional bajo el lema, con el objetivo de visibilizar el papel transformador que históricamente las personas jóvenes han desempeñado en la sociedad.“En un momento en el que muchas veces se infravalora o estigmatiza a la juventud —enfatiza David Fernández, director estatal de Cruz Roja Juventud—, es fundamental recordar que los y las jóvenes hemos sido protagonistas de los principales hitos de cambio, desde las revueltas estudiantiles hasta los movimientos por los derechos civiles y las actuales movilizaciones por el clima, la justicia social y la equidad”.Así, esta iniciativa reivindica que la juventud no es solo el futuro, sino también protagonista del pasado y agente activo del presente. A través de una narrativa intergeneracional, la campaña busca generar reflexión colectiva, fomentar el diálogo entre generaciones y estimular la participación juvenil en procesos de cambio social.Durante todo el mes de agosto se desarrollarán actividades virtuales y presenciales en todo el territorio, entre las que destacan vídeos temáticos sobre el impacto de la juventud en el pasado, presente y futuro; publicaciones en redes sociales que invitan a la participación y reflexión, y dinámicas presenciales como “El casting”, “La línea temporal” y “El viaje en el tiempo”, que permiten explorar los logros históricos y actuales de la juventud.La campaña se difundirá a través de los canales oficiales de Cruz Roja Juventud en Instagram, TikTok, Facebook y X, y contará con materiales adaptados a diferentes lenguas y territorios. Con esta acción, Cruz Roja Juventud reafirma su compromiso con la participación activa de las personas jóvenes en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.No es necesario esperar al futuro para que las personas jóvenes formen parte de él y transformen el mundo en el que vivimos. En este mismo instante, miles de jóvenes están contribuyendo en esa mejora y ese cambio. Es el caso de Cruz Roja Juventud, que moviliza a cerca de 16.600 voluntarias y voluntarios y acompaña a más de 586.000 niñas, niños y jóvenes en todo el territorio.En 2024, un año marcado por la incertidumbre, los problemas medioambientales, los conflictos, los bulos y la desinformación, Cruz Roja Juventud ha querido incrementar su acción con personas jóvenes desarrollando más de 580.000 actividades de prevención de conductas violentas. El objetivo de esta iniciativa es que los y las jóvenes puedan desarrollar su pensamiento crítico y erradicar los discursos de odio que se producen tanto de forma física comoTambién se ha incrementado el número de actividades que fomentan la participación de niños y niñas, con el objetivo de crear una infancia y una juventud más activa, que pueda formar parte e influir de verdad en la sociedad en la que viven, participando en la toma de decisiones y movilizándose para poder ser parte del presente.