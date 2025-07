Montilla cierra junio con el mejor dato de paro de los últimos 17 años

Montilla ha cerrado el mes de junio de 2025 con el mejor dato de paro registrado desde 2008, según los datos difundidos por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En total, la localidad contabilizó 1.337 personas paradas registradas en las oficinas de empleo, lo que representa una ligera bajada respecto al mes anterior, cuando se registraron 1.347 personas desempleadas.Aunque la disminución intermensual es de apenas diez personas, las cifras de personas paradas registradas sitúan al municipio de la Campiña Sur desde noviembre del año 2007, cuando se contabilizaron 1.322 personas en situación de desempleo. Del total de personas desempleadas en junio, 428 son hombres (un 32,01 %) y 909 son mujeres (el 67,99 %), una proporción que mantiene la brecha de género habitual en las cifras de desempleo en la localidad.En lo que respecta al número de personas demandantes de empleo –una categoría más amplia que incluye tanto a quienes buscan trabajo como a quienes están inscritos en cursos de formación o reciben subsidios agrarios–, Montilla cerró junio con 2.849 personas inscritas en este apartado, frente a las 2.790 del mes de mayo. Esto supone un incremento mensual del 2,11 por ciento, con 59 personas más demandando empleo. Dentro de esta cifra global, 925 son hombres (32,47%) y 1.924 mujeres (67,53%), manteniéndose también aquí el predominio femenino en las estadísticas.La evolución interanual del paro registrado en Montilla también evidencia una mejora significativa. En junio de 2024, el número de personas paradas registradas ascendía a 1.415, frente a las 1.337 actuales. Esto supone un descenso del 5,51 por ciento en el número total de personas sin empleo en los últimos doce meses, es decir, 78 personas menos en situación de desempleo.La serie histórica del último año muestra oscilaciones, con ligeras subidas en los meses de verano y otoño de 2024 y una tendencia descendente más sostenida a partir de diciembre. Este comportamiento refleja una recuperación progresiva del empleo en Montilla, que culmina ahora con el mejor dato desde 2008, consolidando una trayectoria positiva en el mercado laboral local.A nivel provincial, la Unión General de Trabajadores (UGT) valoró positivamente el leve descenso del desempleo registrado en Córdoba durante el pasado mes de junio. En total, 99 personas han salido de las listas del paro respecto a mayo, lo que se traduce en una bajada del 0,19 por ciento. Una cifra modesta, pero que alimenta el optimismo del sindicato, que destaca la tendencia descendente como el mejor dato en un mes de junio desde 2008."La tendencia que demuestra el mercado laboral en nuestra provincia sigue siendo positivo", afirmó Paqui Haro, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Empleo de UGT Córdoba, quien, no obstante, no dudó en subrayar también las sombras que aún persisten.Y es que, aunque el dato interanual es alentador –con 5.036 personas desempleadas menos que en junio del año pasado, lo que representa una bajada del 8,75 por ciento–, Córdoba sigue situándose como la segunda provincia andaluza con peores cifras, solo por detrás de Huelva, donde el paro aumentó en 660 personas.La dirigente sindical detalló que "el paro ha bajado en todos los sectores: en agricultura en 18 personas, en industria en 107 personas, en construcción en 55, servicios con 11 parados menos y ha subido en personas sin empleo anterior en 92". Destacó especialmente la evolución del sector industrial, que podría estar empezando a beneficiarse del efecto tractor de la Base Logística del Ejército de Tierra y del asentamiento de nuevas empresas vinculadas.Pero no todo son buenas noticias. Haro denunció la persistencia de la temporalidad en las contrataciones, señalando que "el 38,21 por ciento de los contratos firmados en mayo fueron indefinidos, lo que implica que el 61,79 por ciento fueron temporales".Una cifra que, según la secretaria de UGT, podría estar relacionada con la estacionalidad y las sustituciones por vacaciones. "Esto, de hecho, podría dar respuesta al crecimiento de la temporalidad que, una vez más, supera el 60 por ciento de las nuevas contrataciones", apuntó.La brecha de género en el empleo también centró parte de su análisis. "La diferencia en valores absolutos entre el paro masculino y el femenino es 13.669 mujeres paradas más que de hombres", denunció Haro. Además, advirtió sobre la situación del colectivo joven: "Bajando a 27 mujeres, en el total de parados de los jóvenes menores de 25 años".Por ello, la dirigente sindical reclamó medidas específicas para abordar esta desigualdad y pidió tanto a empresas como a las autoridades laborales "realizar un planteamiento en la dirección de estudiar las circunstancias por las que esto se produce y, junto al resto de agentes sociales, buscar vías de solución".Otro de los focos de preocupación del sindicato está en quienes acceden por primera vez al mercado laboral y en las personas mayores de 50 años. Para revertir esta situación, Haro apostó por impulsar la formación especializada."Desde UGT hemos ofrecido cursos, con el apoyo de Diputación e Imdeec, de pilotaje de drones o de instalación de paneles fotovoltaicos con un 100 por cien de contratación tras su finalización", señaló, defendiendo que "parte de la solución está en la especialización en puestos de alta demanda".La responsable de Políticas Sociales, Igualdad y Empleo concluyó su análisis con una mirada a largo plazo. "El camino del despegue económico y del empleo en nuestra provincia debe venir de la mano de un cambio de modelo productivo", afirmó.Si bien reconoció que la Reforma Laboral "está dando frutos positivos", Haro insistió en la necesidad de una estrategia que fomente "la implementación de nuevas empresas del sector de la industria" y apueste por "la formación especialmente dirigida a las energías renovables y a la adecuación de sistemas sostenibles". Todo ello, con un objetivo claro: que Córdoba deje de ocupar posiciones rezagadas en la recuperación del empleo y avance con paso firme hacia un modelo laboral más justo, moderno y estable.