La Diputación refuerza la seguridad con tareas de desbroce en once vías provinciales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha destinado 1.044.795 euros a labores de prevención de incendios forestales en un total de once carreteras de su red provincial, en una actuación que abarca más de 64 kilómetros de vías de acceso a Sierra Morena. El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, visitó ayer una de las zonas objeto de intervención, la carretera CO-3405, acompañado por representantes vecinales y miembros del grupo de Voluntarios de las 7 Fincas.Durante la visita, Lorite afirmó que “los trabajos de desbroce y poda son fundamentales para la seguridad vial en nuestras carreteras”, especialmente en entornos naturales con abundante biomasa y vegetación inflamable, donde el riesgo de incendio forestal es elevado. Según detalló, esta actuación se está ejecutando con las recomendaciones del dispositivo Infoca y la autorización de la Consejería de Medio Ambiente.El delegado provincial subrayó que se trata de la primera vez que la Diputación acomete este tipo de trabajos en el dominio público adyacente a estas once vías. “Tenemos un recurso natural de primer nivel como es nuestra sierra, que hay que conservarla y mantenerla”, manifestó, al tiempo que defendió la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar catástrofes.Las labores que se están desarrollando consisten en la eliminación de vegetación en los márgenes de las carreteras mediante el desbroce de taludes, la poda de ramas que obstaculizan la visibilidad y el tránsito de vehículos de emergencia, así como en tareas de apeo de árboles, roza selectiva de matorral y eliminación de residuos tanto finos como gruesos mediante astillado y triturado. Estas acciones, explicó Lorite, permitirán facilitar el acceso a los medios de extinción, las labores de evacuación y la circulación en caso de emergencia.Además, el delegado provincial destacó que esta intervención responde a “un clamor social de las personas que viven en este entorno forestal y que estaban preocupadas por su seguridad, no solo vial, sino también por los incendios”. La zona afectada cuenta con un notable número de residentes distribuidos en urbanizaciones como La Caballería, Santa María de Trassierra, El Salado, Virgen de la Cabeza, Serranía del Sol, Campo Alegre, Las Jaras, Las Parrillas, Cerro Muriano, Doña Manuela, Torre Blanca y Peñatejada.Lorite agradeció al Consejo del Movimiento Ciudadano, al Consejo de Distrito y al colectivo de Voluntarios de las 7 Fincas su implicación en lo que calificó como “una petición histórica”. También lamentó que anteriores gobiernos provinciales no hubieran dado respuesta a estas demandas.“Espero que sea el principio de una continuidad en cuanto a ese tratamiento silvícola que es fundamental para evitar incendios forestales y que nunca más se deje a un lado esa obligación legal que tiene la Diputación de Córdoba como administración titular sobre una red viaria de 2.000 kilómetros”, concluyó Lorite, quien detalló que los trabajos han sido encargados a la empresa pública Tragsa como medio propio de la Diputación y su ejecución se distribuye entre las anualidades de 2025 y 2026.