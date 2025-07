Las Fuerzas de Seguridad auxilian a los 61 pasajeros de un autobús averiado en plena A-45

La Guardia Civil y la Policía Local de Montilla han auxiliado esta tarde a los 61 pasajeros de un autobús de la empresa Interbus que sufrió una avería en plena autovía Córdoba-Málaga (A-45), a la altura del kilómetro 29 en sentido hacia la Costa del Sol, mientras cubría la ruta Madrid-Algeciras. A bordo viajaban personas mayores, mujeres embarazadas y varios niños, que soportaron más de 40 grados a pleno sol, tras haber tenido que detenerse ya en otras dos ocasiones a lo largo del trayecto, según los testimonios recabados porLos primeros en llegar al lugar de la avería fueron agentes de la Policía Local de Montilla, acompañados por el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, quien se trasladó personalmente para gestionar ayuda y facilitar agua para los afectados —en su mayoría ciudadanos de nacionalidad marroquí, aunque viajaba también una periodista de la agencia Europa Press, testigo directo del incidente–.No obstante, fue una patrulla de la Guardia Civil la que, por iniciativa propia, logró llevarles agua, justo cuando el cansancio, el calor y la tensión empezaban a pasar factura. De hecho, una pasajera sufrió un desmayo debido a las altas temperaturas, aunque logró recuperarse tras recibir asistencia sanitaria.La intervención fue más allá. Gracias a la coordinación de la Guardia Civil de Tráfico del Destacamento de Lucena, se movilizó un autobús de Alsa que estaba estacionado en la estación de autobuses de Montilla. Su conductor accedió a prestar auxilio humanitario de forma voluntaria, incluso sin tener aún confirmación oficial de sus superiores.El traslado, sin embargo, no estuvo exento de momentos de incertidumbre. Muchos pasajeros, temerosos de perder sus pertenencias –pues el maletero no podía abrirse por la avería–, mostraron reticencias a abandonar el vehículo sin su equipaje.Finalmente, y gracias a la mediación de los agentes, todos accedieron a subir al autobús de Alsa, incluidos varios jóvenes que viajaron de pie en el pasillo. El convoy fue escoltado por dos vehículos de la Guardia Civil y dos agentes subieron a bordo para garantizar la seguridad y calmar los ánimos.El nuevo vehículo dejó a los viajeros en el área de servicio del kilómetro 51 donde, según lo previsto, Interbus debía enviar otro autobús para continuar el trayecto y recuperar el equipaje. Antes se había barajado la posibilidad de ayuda por parte de otras empresas montillanas de transporte de viajeros, como Reina o Arroyo, aunque finalmente no fue posible por motivos logísticos, si bien ambas se mostraron dispuestas a colaborar en todo momento.