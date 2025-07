La Fundación Ruiz Luque conmemora el quinto centenario de la llegada de las clarisas a Montilla

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque conmemorará a partir de esta tarde el quinto centenario de la llegada de las clarisas a Montilla, con una exposición bibliográfica y documental que, hasta el próximo 17 de agosto, invita a redescubrir la historia y el legado de una de las instituciones monásticas más emblemáticas de Andalucía.La muestra, que será inaugurada esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en la Casa de las Aguas, reunirá una cuidada selección de obras impresas, manuscritos y documentos de alto valor histórico y bibliográfico. A su vez, coincidiendo con la apertura de la exposición, la historiadora montillana Soledad Gómez Navarro, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba (UCO), ofrecerá la conferenciaEn su intervención, Soledad Gómez Navarro –que fue– abordará el papel de los conventos femeninos en la Edad Moderna desde una perspectiva histórica y de género, analizando el impacto de estas comunidades en la vida espiritual, cultural y social de su tiempo. Su voz, reconocida en el ámbito académico y muy vinculada también a la vida cofrade montillana, aportará una mirada rigurosa y comprometida sobre el pasado de estas instituciones religiosas.“La exposición quiere ser una puerta abierta al conocimiento del convento de Santa Clara, a través de documentos que permiten reconstruir su trayectoria, su influencia y su vínculo inseparable con Montilla”, ha señalado Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, quien ha destacado además el esfuerzo por poner en valor "no solo un edificio histórico, sino la memoria de las mujeres que habitaron sus muros y el legado cultural que atesoraron".Entre las piezas más destacadas que podrán contemplarse figura la considerada primera biografía de Santa Clara escrita en lengua castellana, obra de fray Damián Cornejo, publicada en 1684. Este ejemplar, de gran rareza, se acompaña de otros textos fundamentales para la comprensión de la orden clarisa, como la, impresa en 1640 y firmada por fray Alonso de Torres.De igual modo, la exposición incluye crónicas datadas en los siglos XVI y XVII, así como algunas de las primeras historias locales de Montilla, redactadas en el siglo XVIII. Estos textos no solo documentan los orígenes del convento y su desarrollo arquitectónico, sino que reflejan también su estrecha relación con el Marquesado de Priego, cuyo linaje no solo asumió su patronazgo, sino que integró entre sus miembros a varias religiosas, algunas de ellas con fama de santidad o prestigio eclesiástico.El recorrido se detiene de forma especial en la figura de, condesa de Feria, una de las religiosas más célebres vinculadas al convento montillano. La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque conserva el repertorio más completo de obras impresas dedicadas a ella, entre las que sobresalen el sermón fúnebre predicado por fray Francisco de Tamayo y editado en Córdoba en 1601, así como el sermón pronunciado por el Maestro Juan de Ávila en el día de su profesión, publicado por primera vez en 1945. A estas piezas se suman las biografías escritas por Martín de Roa, fechadas en 1604 y 1615.La muestra también dedica atención a otras religiosas relevantes como Sor Ana de la Cruz Ribera, promotora de la devoción al–la singular imagen del siglo XVI que llegó a presidir algunas sesiones del Concilio de Trento celebradas entre 1545 y 1563–, o también Sor Catalina de la Trinidad Fernández de Córdoba, destacada por su labor como abadesa, de la que se conservan documentos en el Archivo de Protocolos Notariales.El convento de Santa Clara, fundado en el siglo XVI, ocupa una amplia parcela de más de 6.000 metros cuadrados y articula su estructura en torno a cuatro grandes patios: el compás de acceso, el claustro principal, el claustro de la fuente y el claustro del pretorio o de la enfermería.La iglesia y el conjunto monástico, considerado el cenobio más grande de Andalucía, se construyeron junto a la casa palacio de los marqueses de Priego y gozan de la máxima protección legal como Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico Artístico de carácter nacional.La jornada de este martes, marcada por la inauguración de la exposición y la conferencia de Soledad Gómez Navarro, promete ser un hito dentro del calendario cultural montillano. Una oportunidad para rendir tributo no solo al convento de Santa Clara y sus cinco siglos de historia, sino también al papel de las mujeres que, desde el silencio de la clausura, han sido guardianas de la memoria, de la fe y de un extraordinario patrimonio histórico y cultural.