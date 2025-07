José Antonio Ruz León continuará al frente del Benjamín A del Club Deportivo Apedem

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

José Antonio Ruz León ha renovado su compromiso con el Club Deportivo Apedem y dirigirá, una temporada más, al equipo Benjamín A de Tercera Andaluza, reafirmando así su vínculo con una entidad que ha convertido la formación deportiva y humana en su seña de identidad durante más de tres décadas. Su continuidad no solo refuerza el proyecto técnico de la cantera montillana, sino que también garantiza la transmisión de valores esenciales a las nuevas generaciones de deportistas.Conocido por su vocación educativa, Ruz León es profesor de Educación Física en el Colegio Salesiano “San Francisco Solano” de Montilla, donde acumula ya 22 años de experiencia docente. También desempeña la presidencia del Club Deportivo Salesianos Montilla, desde donde continúa impulsando el deporte como herramienta de transformación social. Su trayectoria vital ha estado siempre marcada por la pedagogía, la fe y el compromiso con la juventud.Su vínculo con el fútbol base no es nuevo. En su etapa como jugador, defendió los colores del propio Club Deportivo Apedem, así como los del conjunto de La Rambla y del Villa de Espejo. Más adelante, entre 2002 y 2011, dio el salto a los banquillos para dirigir distintos equipos de cantera del Apedem. Además, cuenta con la titulación oficial de monitor de fútbol y de fútbol sala expedida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).En este nuevo ciclo, Ruz León asumirá de nuevo la responsabilidad de formar a jóvenes futbolistas en una categoría clave del proceso de iniciación, aportando no solo sus conocimientos técnicos, sino también una mirada profundamente educativa. En ese sentido, desde la entidad deportiva han recalcado que su labor “va más allá del terreno de juego”, y han destacado su capacidad para inculcar disciplina, respeto, esfuerzo y compañerismo en cada entrenamiento y cada partido.De este modo, el Club Deportivo Apedem ha consolidado en Montilla un proyecto deportivo que trasciende lo competitivo. Fundado en 1994, y con más de treinta años de historia, el club se ha ganado el reconocimiento del fútbol andaluz por su modelo formativo, que ha alimentado a equipos de primer nivel en la provincia como el Córdoba Club de Fútbol o el Séneca Club de Fútbol.La renovación de José Antonio Ruz León coincide con un momento de impulso para la entidad, que bajo la presidencia de Rafael Zafra Madrid, trabaja cada día para tratar de crear un entorno más adecuado para el desarrollo integral de los más pequeños, en un contexto en el que se cuidan tanto los aspectos técnicos como los humanos."Los valores son fundamentales en el enfoque del club y se busca inculcar una mentalidad positiva que les permita enfrentar los desafíos que la vida y el fútbol les presenten", han subrayado desde la dirección del Club Deportivo Apedem. Y es precisamente en esa línea donde encaja la figura de Ruz León, cuya trayectoria profesional y humana representa fielmente la filosofía de la entidad.Por todo ello, su renovación no es solo una noticia deportiva: es también un símbolo del compromiso de Apedem con una educación basada en el respeto, la constancia y la ilusión. Una apuesta por seguir construyendo futuro desde la base, con entrenadores que son, ante todo, referentes para los más pequeños.