El Santico volverá a recorrer el Barrio de Las Tenerías

San Francisco Solano recorrerá este domingo las calles del Barrio de Las Tenerías, ese rincón antiguo de Montilla donde, según la tradición, el Evangelizador del Nuevo Mundo dejó sus primeras huellas de santidad siendo apenas un niño. La imagen del patrono volverá a salir en procesión desde la pequeña ermita de la calle Córdoba, acompañada por cientos de vecinos que mantienen viva una devoción transmitida de generación en generación.La jornada comenzará a las nueve de la mañana, cuando la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Montemayor recorra las calles de la ciudad en una diana floreada que servirá como anuncio del día grande. A esa misma hora, el repique del Campanillo en la ermita marcará el inicio de los preparativos para un momento muy esperado por los vecinos de este barrio que aún conserva el sabor auténtico de lo montillano.A las 10.15 horas, la imagen de El Santico –como se le conoce popularmente en Montilla– tomará de nuevo las calles de Altillos, Ciprés o San Antonio, arropada por fieles que entonan coplas tradicionales, cargadas de historia y emoción. No es solo una procesión: es un reencuentro íntimo con un vecino ilustre que forma parte del alma colectiva de Montilla; un santo que vivió entre ellos, caminó por sus calles y dejó, en forma de milagros, una huella que no se ha borrado con el tiempo.Y es que fue precisamente en este barrio donde se forjó el carácter del Taumaturgo del Nuevo Mundo. De niño, Francisco Solano solía llevar el almuerzo a su padre, Mateo Sánchez Solano, que trabajaba cultivando la tierra en la Huerta de las Minas.En su camino hasta el paraje de Huelma, el pequeño Francisco se detenía junto a los niños más pobres de Las Tenerías. Les ofrecía limosnas, palabras amables y parte del pan que llevaba. Aquellos gestos humildes se grabaron en la memoria de los montillanos, que pronto vieron en él algo más que una buena persona: vieron a un Elegido.El episodio que marcaría un antes y un después ocurrió, según testigos del proceso de beatificación, cuando sanó a un niño afectado por la lepra. Lo relató con detalle el curtidor Diego López Vique, quien afirmó que Solano, "movido por la caridad", lamió una por una las llagas del pequeño. Al día siguiente, el niño apareció completamente curado.Fue entonces cuando el vecindario decidió erigir, con las aportaciones de curtidores y zapateros, una ermita en su honor. La construcción, levantada en 1821 por Alonso Delgado, aún se mantiene como un faro de fe y devoción al final de la calle Córdoba.Cada rincón del recorrido de la procesión guarda una historia. Cada copla, una emoción. Cada paso, un vínculo que se renueva. Porque Montilla no solo venera a su patrón: lo siente suyo, lo recuerda en su niñez, en sus milagros y en sus gestos sencillos. Y este domingo, el Barrio de Las Tenerías volverá a abrirle sus puertas.