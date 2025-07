Ecologistas en Acción Montilla pide ayuda para regar árboles en el término municipal

Ecologistas en Acción Montilla ha lanzado un llamamiento público para pedir colaboración ciudadana en el riego de los árboles y arbustos plantados durante las recientes campañas de reforestación desarrolladas en distintos parajes del municipio.El verano no da tregua en la Campiña Sur cordobesa y los efectos del calor extremo se dejan notar también en el monte. Aunque las lluvias de primavera ayudaron a aliviar la tierra, muchas de las especies vegetales que se han plantado en los últimos años en Montilla siguen necesitando agua con urgencia. Por eso, Ecologistas en Acción Montilla ha pedido apoyo vecinal para continuar regando los ejemplares más jóvenes y vulnerables, que podrían no sobrevivir al verano sin estos cuidados.El colectivo ha recordado que regar “es más que echar agua”: es proteger el trabajo colectivo que tantas manos han sembrado. Y es que las campañas de reforestación que se vienen desarrollando desde el año 2020, muchas de ellas en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, la Fundación Social Universal o la Fundación Somos Naturaleza, han supuesto un paso firme hacia un entorno más verde. Sin embargo, mantener con vida ese legado requiere algo más que buena voluntad: se necesitan manos dispuestas a actuar.“Las necesidades superan los recursos humanos de los que disponemos”, han reconocido desde la organización, cuyos integrantes llevan meses ocupándose de forma voluntaria del riego de las zonas repobladas. Con la cisterna municipal como apoyo técnico, Ecologistas en Acción ha establecido turnos de riego frecuentes para compensar el “déficit hídrico” que arrastran muchas de las plantas. Pero el calor no da tregua, y la ayuda ciudadana es ahora más importante que nunca.En ese sentido, la agrupación ha invitado a la población a sumarse “con el nivel de compromiso que cada persona pueda asumir”. Incluso una sola participación cuenta. “Aunque solo vengas una vez, ya es un regalo para la tierra”, han expresado en un mensaje difundido por redes sociales y aplicaciones de mensajería. Y no se trata de grandes sacrificios: los turnos son cortos, bien organizados y pensados para que cualquier persona pueda contribuir sin que le suponga un esfuerzo inasumible. Lo único que se pide es acudir con gorra, agua, y ganas de ayudar.Desde hace años, Ecologistas en Acción Montilla se ha convertido en un referente local del activismo ambiental. La asociación no solo impulsa reforestaciones, sino también campañas de concienciación y educación ambiental. Ejemplos como los talleres de cajas-nido para aves como el cernícalo primilla, o las movilizaciones de "Montilla se mueve por el Clima", demuestran el compromiso de un grupo que, lejos de rendirse, sigue buscando fórmulas para implicar a más personas en el cuidado del entorno.Por eso, el mensaje de este verano es claro: cada gota cuenta. Y cada persona también. Participar en una jornada de riego es, en palabras del colectivo, una forma concreta de sembrar esperanza para el futuro. Quienes deseen unirse pueden contactar a través del correo electrónico montilla@ecologistasenaccion.org o mediante su página de Facebook. Porque salvar un árbol hoy es, también, una forma de cuidar lo que entre todos se ha comenzado a construir.