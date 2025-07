CCOO alerta del "deterioro" del servicio postal en Montilla por falta de personal

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Correos de Córdoba ha denunciado un "drástico recorte de personal" en la unidad de reparto de Montilla durante este mes de julio, una situación que, según el sindicato, ha colocado el servicio postal local "al borde del colapso".El recorte, que afectaría también a otras localidades de la provincia como Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Lucena, Baena, Puente Genil o Montoro, ha reducido en más de un 60 por ciento la plantilla habitual, dejando a muchos trabajadores sin refuerzos y a la ciudadanía "sin una atención postal adecuada", según CCOO.La organización sindical acusa a la empresa pública de aplicar una política de “contratación cero” que ha derivado en la no sustitución del personal en vacaciones. “La empresa mantiene una política de contratación cero, para prácticamente no contratar a nadie y no sustituir las ausencias durante las vacaciones, pretendiendo que el personal restante asuma la totalidad de carga de trabajo”, denuncia CCOO, que ha encendido todas las alarmas ante lo que considera una gestión "insostenible".Las consecuencias, tal y como señala el sindicato, son "devastadoras" tanto para los trabajadores como para los usuarios del servicio. En Montilla, como en otros puntos de la provincia, los carteros deben alargar sus rutas, cargar con el doble de correspondencia y trabajar bajo temperaturas extremas, que a menudo superan los 40 grados en las horas centrales del día.“La falta de personal obliga a quienes permanecen en los centros de trabajo a asumir la totalidad de carga de trabajo, que en reparto obligan a extender los recorridos, con el consiguiente aumento del tiempo de exposición al calor extremo que se vive en nuestra provincia, aumentando exponencialmente el riesgo de sufrir agotamiento, daños a la salud, e incluso golpes de calor, que son potencialmente mortales”, denuncia CCOO.Y es que las alertas por ola de calor se han convertido en un fenómeno recurrente en el sur de Córdoba. Pese a las recomendaciones del propio Ministerio de Trabajo, que obliga a reducir los tiempos de exposición al sol, el sindicato denuncia que esta directriz "parece no importar a los gestores de Correos".“El propio Gobierno y el Ministerio de Trabajo obligan a reducir los tiempos de exposición al calor para reducir el riesgo de daños a la salud, especialmente con las altas temperaturas que sufren en los turnos de tarde, pero esto poco o nada parece importar a los gestores de la empresa”, añade el sindicato.A todo esto se suma el deterioro del servicio a la ciudadanía. CCOO denuncia que cientos de envíos se están quedando sin repartir en Montilla, acumulándose día tras día por la falta de manos para sacarlos adelante. “La falta de plantilla en reparto y oficinas produce un inevitable deterioro del servicio que se presta a la ciudadanía, y que miles de cartas, notificaciones, paquetes y todo tipo de envíos quedan sin repartir, con el consecuente perjuicio y retrasos que ocasiona a las personas destinatarias de los envíos, que se acumulan por falta de personal, e incluso en la pérdida de citas médicas o plazos de trámites administrativos”, expone la organización sindical.CCOO asegura que ya ha trasladado esta situación a la dirección de la empresa y exige una respuesta contundente. “CCOO ha denunciado esta situación y exigido soluciones a la dirección de la empresa, que inevitablemente pasan por contratar para cubrir de manera adecuada las ausencias por vacaciones, como se ha hecho en años anteriores”, subraya el sindicato, que no descarta llevar la situación a la opinión pública mediante paros o movilizaciones si no se adoptan medidas urgentes.Mientras tanto, los vecinos de Montilla siguen sufriendo retrasos, esperas injustificadas y una pérdida de calidad en un servicio que, hasta hace unos años, era considerado esencial. "Lo que antes llegaba en 24 horas, ahora puede tardar una semana", resaltan desde CCOO, que añaden que "lo que antes parecía impensable —como la pérdida de una cita médica o una notificación oficial— empieza a formar parte del día a día".