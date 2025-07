Capachos celebra su decimoquinto aniversario con un emotivo homenaje a José Luque Páez

El Grupo Capachos conmemoró hace unos días su decimoquinto aniversario con una entrañable fiesta que reunió a antiguos componentes, colaboradores cercanos y representantes institucionales, en una velada cargada de recuerdos, emociones y gratitud. La celebración, que tuvo lugar en Montilla, fue también escenario de un sentido homenaje a José Luque Páez, figura especial para el grupo y referente en la vida musical local.Durante el acto se dieron cita numerosos músicos que han pasado por las filas de Capachos a lo largo de estos 15 años, compartiendo anécdotas y vivencias en un ambiente familiar y distendido. Aunque no hubo actuaciones musicales, el encuentro sirvió como espacio para revivir momentos importantes de la trayectoria del grupo, que ha llevado su música por toda la geografía nacional, consolidándose como referente en su género a nivel provincial y regional.Entre los asistentes, destacaron colaboradores y amigos del grupo. El evento reunió también a actores y actrices que han colaborado con el grupo en diversos proyectos músico-teatrales, así como a destacadas solistas femeninas como Rocío Jurado, Cristina Guzmán y Luisa Arenas, quienes han dejado huella en distintas etapas de la historia artística del grupo.También estuvieron presentes, de una manera u otra, representantes del Ayuntamiento de Montilla, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía, mostrando su apoyo y reconocimiento a esta agrupación que forma parte del patrimonio cultural del territorio.El momento más emotivo de la noche fue, sin duda, el homenaje a José Luque Páez, por su extensa y ejemplar trayectoria musical. Fundador de Capachos, ha sido durante décadas un pilar en la difusión de la música tradicional andaluza. El grupo y los asistentes destacaron no solo su talento y constancia, sino también su calidad humana, su compromiso con la cultura y su capacidad para unir generaciones en torno a la música.La velada fue recogida con sensibilidad por el fotógrafo Rafa Jiménez, quien ha sido testigo privilegiado de los momentos más memorables del grupo. Su labor, siempre discreta pero constante, ha contribuido a documentar la historia viva de Capachos a través de imágenes que capturan la emoción y la esencia de cada etapa.Con este aniversario, Capachos no solo celebra el paso del tiempo, sino también el camino recorrido y la huella que ha dejado en miles de personas que han disfrutado y compartido su música. Un grupo que, tras 15 años de vida, sigue siendo sinónimo de raíces, identidad y pasión.