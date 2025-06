Rafael Soto | Nuevas caras para un mundo nuevo

Triste es tener que escoger entre el PSOE de los puteros y el PP de los trajes regalados. Como suele ocurrir con los divorcios, es momento de abrirnos a nuevos rostros, y arriesgarnos a que vuelvan a rompernos el corazón. En ambos lados del espectro político existen formaciones con jóvenes dispuestos a ofrecer alternativas políticas.Veámoslo con perspectiva. Las restauraciones suelen ser llamadas al orden que tienen el defecto fundamental de ignorar o maquillar los motivos que llevaron al desorden inicial. Esta afirmación puede ser farragosa y difícil de ver en su contexto. Sin embargo, es lo que estamos viviendo.En 2011 nos encontrábamos en los últimos momentos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. No había partido con representación política que no hubiera padecido casos de corrupción y existía cierto hartazgo del turnismo —todo ello, en el contexto de los recortes en materia social que comenzaron con Zapatero y en los que profundizó Rajoy con entusiasmo—.En las manifestaciones vinculadas con el movimiento del 15M, uno de los lemas principales fue “PSOE-PP, la misma mierda es”. Y bajo esta premisa, surgieron nuevos partidos, nuevas caras y debates ideológicos. Se debatía la posibilidad dela los partidos tradicionales y la población alcanzó un punto de esperanza.Sin embargo, los hechos y los deméritos propios de los componentes de estos nuevos partidos nos devolvieron a la lógica del turnismo. El sanchismo fomentó la extrema derecha para debilitar al Partido Popular a través de sus medios de comunicación —es un hecho que puede comprobarse en cualquier hemeroteca— y se retomó la lógica de que o se aceptaba un Gobierno imperfecto de izquierdas o se sucumbiría al fascismo.Y en este punto nos encontramos. Los fanáticos del régimen de Pedro, Pedrito, Pedro invitan a la caza de los “malos socialistas”, los de mentira, como si fueran ellos el cáncer. Cuando lo cierto es que la propia elección del actual secretario general ya fue de por sí un acto de suicidio colectivo.Por otro lado, un Gobierno del Partido Popular, con o sin Vox, u otras formaciones de extrema derecha, tampoco es la solución. Después de las barbaridades del sanchismo, Feijóo se creerá con derecho a poco menos que desfilar bajo palio. Eso sí, con sindicatos en la calle.Ahora bien, la verdad es que vivimos en un mundo diferente al de hace treinta años. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y tenemos serios debates como la globalización, el cambio climático o el Estado social. No podemos seguir confiando en partidos enfermos, avejentados y atados a lógicas que ya no compartimos.España no necesita una restauración, sino dotarse de nuevas ideas, nuevas caras, nuevos debates. Necesita un proyecto, un futuro, un rumbo que comparta una mayoría social. Una necesidad incompatible con la polarización política actual.En resumen, España necesita abrirse a nuevos partidos. Y, para ello, tendremos que renunciar al llamado “voto útil”, investigar por nuestra cuenta, exigir nuevas ideas y, en definitiva, hacer un esfuerzo que los medios de comunicación mayoritarios no harán por nosotros.