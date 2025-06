Rafael Soto | La barriga nacional

RAFAEL SOTO ESCOBAR

En ocasiones, nos levantamos por la mañana y empezamos a sentir la tripa revuelta. Un preludio con retortijones, gases, cualquier sensación que nos hace sentir incómodos, como si empezáramos a ponernos enfermos o si algo se avecinara. Y es esta la sensación social que me transmite el ambiente.No es la primavera, os lo aseguro. Joseph Oughourlian, presidente del Consejo de Administración del grupo PRISA, se ha cargado a Pepa Bueno. No es la primera. Se ve que ya no gustan las cañerías de plomo. El buen hombre ha apartado de su camino a varios altos cargos vinculados con el socialismo cejudo. Y ahora parece que Àngels Barceló parece ser su próximo objetivo, si aceptamos la rumorología.Por su parte, el Tribunal Constitucional acelera la cuestión de la amnistía. Les ha entrado prisa de repente a los estómagos agradecidos. El 10 de junio empezarán los primeros debates sobre el recurso contra la Ley de Amnistía y quedan pocas dudas de que saldrá adelante a finales de junio, intacta o en parte, por obra y gracia del presidente Cándido Conde-Pumpido y de la vicepresidencia.En otro orden de cosas, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se remueve del asiento. No es que tenga hemorroides ni que le toque un acto oficial con Isabel Díaz Ayuso. El mismo hombre que enfrió las manifestaciones contra la amnistía por miedo a la presidenta madrileña, ahora pretende que salgamos a la calle el 8 de junio. Bonito día para recordar “el caloret”. El gallego habla de mociones de censura y otras cosas extrañas. Será la loperamida.También la cocina anda revuelta. El CIS de Tezanos nos ha vuelto a ofrecer unas intenciones de voto de difícil digestión. En especial, que Podemos y Sumar vayan por separado —si hemos utilizado bien la terminología en esta sopa de letras y de egos que es la extrema pseudoizquierda española—. El bloque progresista perdería 19 escaños, y algo nos dice que alguno más. No hay probiótico que valga.Quizá, para comprender tanto movimiento gastrointestinal habría que dirigir la mirada a la Moncloa y/o Ferraz. La deposición continuada en familia le ha sentado mal a la vivienda del, y está necesitado de una fontanera que le mantenga a raya las cañerías. Ni se niega del todo a estas alturas. Cuando hasta la TV3 hace comedia con tu relación con los medios y con el hecho de que “lo único rojo de este gobierno son los números”, mal vamos.En cualquier caso, creemos que hay que valorar a los buenos profesionales. Leire Díez ha demostrado ser una especialista en esto de las cloacas, hasta el punto de que el voto por correo de las elecciones de 2023 empieza a oler a tubo de PVC. Acusación grave, desde luego. Aunque quizá lo peor de todo esto es que encaja con el perfil de nuestro tirano diarreico.La sensación social es extraña. Se siente un sudor frío. Con tanto retortijón y tanta llamada a los instaladores de aguas y desagües, cualquiera diría que nos estamos preparando para algo. ¿Pedro Sánchez evacuará un adelanto electoral? ¿Tendrá Feijóo un as bajo la manga? Pronto lo sabremos.