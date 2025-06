Montilla cierra el mes de mayo con un leve repunte del paro

Montilla ha cerrado el mes de mayo con 1.347 personas paradas registradas, frente a las 1.339 contabilizadas en abril, lo que supone un incremento de ocho personas, equivalente a una subida del 0,59 por ciento. Con este dato, que desveló ayer el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se rompe la racha de dos meses consecutivos de descenso del desempleo que el municipio venía encadenando desde marzo.Por sexos, el paro afecta en mayo a 428 hombres y a 919 mujeres, lo que representa que el 68,22 por ciento de las personas paradas son mujeres y el 31,77 por ciento, hombres, evidenciando una clara desigualdad estructural en el acceso al empleo.En cuanto al número total de personas demandantes de empleo, en mayo se han contabilizado 2.790, frente a las 2.874 del mes anterior, lo que supone una reducción de 84 personas, es decir, un descenso del 2,92 por ciento respecto a abril. De ellas, 900 son hombres (32,25 por ciento) y 1.890 mujeres (67,74 por ciento), manteniéndose la distribución desigual por sexos también en este indicador.A pesar del leve aumento del desempleo respecto a abril, los datos interanuales muestran una mejora del mercado laboral en Montilla. En mayo de 2024, la cifra de personas paradas registradas era de 1.431, por lo que la comparativa con los 1.347 actuales refleja un descenso de 84 personas en un año, lo que representa una bajada del 5,87 por ciento en términos interanuales.A nivel provincial, Córdoba ha registrado en mayo una reducción del desempleo de 920 personas con respecto al mes anterior, lo que supone una bajada del 1,72 por ciento. Este nuevo descenso consolida la tendencia positiva del mercado laboral provincial, impulsada principalmente por el comportamiento favorable de todos los sectores económicos. Además, en términos interanuales, el balance es aún más alentador: 5.210 personas han salido de su situación de desempleo en comparación con mayo de 2024, lo que representa una reducción del paro del 9,02 por ciento en un año.Durante el mes pasado, el desempleo disminuyó en todos los sectores productivos. La agricultura registró 151 parados menos; la industria redujo sus cifras en 92 personas; la construcción, en 131, y el sector servicios, el más afectado tradicionalmente, lideró el descenso con 484 desempleados menos. También el colectivo de personas sin empleo anterior experimentó una bajada de 62 personas. Estos datos sugieren un movimiento positivo del mercado de trabajo más allá de la estacionalidad, ya que todos los ámbitos han contribuido al descenso del paro.Con todo, a pesar de la mejora general del empleo, el análisis por sexos revela una brecha persistente. Actualmente hay 13.926 mujeres más que hombres en situación de desempleo en la provincia, lo que evidencia una desigualdad estructural en el acceso al mercado laboral. Aunque el paro femenino también ha descendido, lo ha hecho a un ritmo más lento que el masculino.En cuanto al desempleo juvenil, el paro entre los menores de 25 años se redujo en 146 personas durante mayo, un dato positivo que refleja una ligera mejora en la empleabilidad de los más jóvenes, aunque siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables en términos laborales.Ana Belén Acaiña, secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, reconoció ayer que la bajada del paro a nivel provincial en mayo es “una buena noticia”, ya que ha afectado a diversos sectores, y no únicamente al de servicios. Sin embargo, Acaiña advirtió que “no podemos caer en la complacencia”, subrayando que Córdoba cuenta todavía con 52.574 personas desempleadas, la cifra más baja desde 2008, pero aún preocupante.“La bajada del paro en 920 personas es una buena noticia, pero desde CCOO entendemos que no nos estamos preparando para cuando lleguen las vacas flacas”, remarcó la dirigente sindical, quien insistió en la necesidad de utilizar esta coyuntura positiva para fortalecer sectores que garanticen el empleo durante futuras crisis.En este sentido, denunció que “nuestros representantes políticos están siendo poco ambiciosos” y no reclaman “las inversiones que Córdoba necesita” para atraer industria. Criticó la falta de potencia eléctrica, la “penosa” inversión en mantenimiento de las carreteras y la precariedad del transporte colectivo, afirmando que “el cercanías sigue siendo una quimera”.Además, alertó de que las mujeres, las personas paradas de larga duración, las personas con discapacidad y los mayores de 50 años son los colectivos que más sufren la precariedad y tienen más dificultades de acceso al empleo. “Siguen accediendo al empleo temporal y parcial y serán los primeros en ser expulsados del mercado laboral cuando haya recortes”, subrayó.Por su parte, desde UGT, la secretaria de Empleo, Paqui Haro, valoró que los datos del mes de mayo, pese al pequeño repunte en Montilla, confirman una tendencia general de mejora, gracias a políticas como la Reforma Laboral. “Los datos demuestran que es posible generar empleo avanzando en derechos laborales”, aseguró.El sindicato defendió la estabilidad generada por los contratos indefinidos y abogó por dar nuevos pasos, como la reducción de la jornada laboral, medida que consideran necesaria para mejorar la productividad, repartir el empleo y reducir la siniestralidad.UGT aprovechó su valoración para denunciar los 40 fallecimientos por accidentes laborales en Andalucía en lo que va de año, cinco de ellos en la provincia de Córdoba. “No podemos seguir negando la relación entre salud mental y condiciones laborales”, advirtió Haro, quien llamó a actualizar la normativa en función de los riesgos del siglo XXI.El sindicato también alertó sobre los riesgos añadidos del verano para sectores como servicios, construcción, agricultura e industria, especialmente en un contexto de temperaturas extremas por el cambio climático. Finalmente, hizo un llamamiento a transformar el modelo productivo de la provincia y a frenar la fuga de talento joven formado en sectores tecnológicos.