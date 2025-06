La Policía Local advierte que "no puede garantizar un servicio adecuado" a la ciudadanía

La plantilla de la Policía Local de Montilla ha advertido hoy, a través de un comunicado, que ya "no puede garantizar un servicio acorde a las necesidades de la ciudad". Así lo han manifestado los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritarios en el cuerpo, quienes lamentan el "abandono institucional", la falta de efectivos y la gestión que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla está realizando de los recursos humanos.Según los agentes, la situación, lejos de mejorar, podría empeorar si no se adoptan medidas urgentes. Y es que,, los representantes sindicales aseguran que la Policía Local atraviesa una “situación crítica” tras una reducción de plantilla superior al 25 por ciento, a lo que se suma el envejecimiento progresivo de los efectivos.Los sindicatos remarcan que, en los últimos años, la plantilla ha asumido con compromiso el sacrificio de su vida personal y familiar para poder garantizar la prestación de un servicio público esencial. “Hasta ahora, se realizó por parte de estos trabajadores y trabajadoras el compromiso de renunciar a los tiempos de descanso y de conciliación familiar, a la espera de una solución acorde a las necesidades actuales que, como era de esperar, no ha llegado”, denuncian.A esta carga extraordinaria se le suma una situación especialmente grave, a juicio de los representantes sindicales: la obligación no oficial de estar permanentemente localizados, “obligando, incluso, a los agentes a contestar sus teléfonos particulares en cualquier hora o momento”, una práctica que, como ya denunciaron en abril, supone una "vulneración del derecho al descanso y a la desconexión digital".El descontento es "generalizado" dentro del cuerpo, según detallan los sindicatos, que resaltan que “más de la mitad de la plantilla, a día de hoy, ya ha excedido el número total de horas extraordinarias establecidas en el Acuerdo Marco que se pueden desarrollar anualmente" y que las mismas se han desarrollado "de forma obligada".A pesar de que el Ayuntamiento de Montilla ha iniciado los trámites para cubrir dos nuevas plazas en el seno de la Policía Local, los representantes sindicales sostienen que esta solución es claramente insuficiente. “No es más que un mal parche para un barco que hace aguas desde hace mucho tiempo, a cuenta de la pésima gestión realizada”, afirman.Los sindicatos son especialmente críticos con la gestión política del Área de Recursos Humanos, que dirige la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance. “No entendemos cómo la concejala responsable realiza actuaciones totalmente contrarias hacia ese objetivo" y afirman que "con darle la razón a Rafael Llamas ya lo tiene todo hecho”. Por ello, sostienen que la edil "no dispone de condiciones para el cometido que se le ha asignado".Según los representantes sindicales, han intentado resolver esta situación mediante todos los cauces posibles. “Hemos intentado, tanto formal como informalmente, comunicar la situación que se está produciendo; hemos acometido todas las indicaciones que nos han realizado desde el equipo de gobierno para paliar la situación; hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para ayudar”, comentan.Sin embargo, los portavoces de CCOO y CSIF se quejan de la "falta de diálogo efectivo" por parte del equipo de gobierno que encabeza Rafael Llamas. “Cuando con quien debes comunicarte no quiere atender y sí depurar responsabilidades hacia otros, es muy difícil poder avanzar”, lamentan.Pese a todo, los agentes insisten en que no van a renunciar a su vocación de servicio público. “Todos los que componemos la Policía Local de Montilla haremos lo que esté de nuestra parte para mostrar una profesionalidad y atención acorde a lo que requieren nuestros vecinos”, subrayan. No obstante, concluyen: “Sin dejar de pensar que estamos presos de la situación que sufrimos y que ya no está resolver en nuestras manos”.