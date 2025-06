José Luis Casas presenta hoy ‘España en el recuerdo’, un viaje a la nostalgia del exilio

La Casa de las Aguas acoge esta tarde, a partir de las 20.00 horas, la presentación de, una obra del historiador egabrense José Luis Casas Sánchez que recupera, con delicadeza y rigor, la voz de quienes fueron forzados a mirar a España desde la distancia.El acto, promovido por la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, entidad de la que es patrono el autor de la obra, contará con la participación de José Antonio Cerezo, director honorario de la institución, que será el encargado de presentar el libro.Publicado por Utopía Libros, el volumen ahonda en una de las heridas más profundas de la historia contemporánea española: la del exilio republicano tras la Guerra Civil. Lejos de ser un análisis seco o meramente académico,se convierte en un ejercicio de memoria cargado de emoción, al reunir quince artículos publicados entre 1946 y 1956 en la revista, editada en México bajo la dirección de Manuel Andújar y Javier Arana. En estos textos, firmados por exiliados vinculados sentimental, profesional o vitalmente a diferentes rincones del país, se palpa el pulso nostálgico de una España ausente, intuida desde la lejanía, pero jamás olvidada.La elección del título no es casual. Parte del primer artículo publicado en esa revista, firmado por José Bergamín y dedicado a Madrid, que sirvió como chispa para dar forma a una recopilación que gira en torno a una idea común: el recuerdo como refugio y como protesta, como raíz y como resistencia.Cada uno de esos textos, ya sean sobre una ciudad, una provincia o un rincón concreto del mapa, refleja una forma única de amar lo perdido. Y es que, como explica José Luis Casas, entre los exiliados se instaló una suerte de “amor tópico”, una vinculación profunda con ese lugar concreto en el que se había nacido o vivido, una emoción que los ilustrados supieron definir y que ahora recobra vida en estas páginas.Además del valor documental de los artículos, el historiador egabrense aporta un sólido estudio introductorio con reseñas biográficas de los autores, iluminando el contexto y perfilando la riqueza intelectual de aquellos que, aún lejos de su tierra, siguieron escribiendo con ella en la mente. El análisis se convierte así en un doble homenaje: tanto a las personas como a las ideas que resistieron en el exilio, sostenidas por la palabra.Nacido en Cabra en 1954, José Luis Casas Sánchez es uno de los autores de referencia en España para conocer la Segunda República. Doctor en Historia, es patrono de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla y asesor histórico del Patronato Niceto Alcalá Zamora de Priego de Córdoba.Entre sus títulos destacan, un concienzudo trabajo de investigación que profundiza en la biografía de este filósofo, teólogo y clérigo gaditano que llegó a formar parte del Cabildo Catedral de Córdoba entre 1921 y 1936.Patrono de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y asesor histórico del Patronato Niceto Alcalá-Zamora hasta 2023, Casas Sánchez aporta una mirada que combina precisión académica y sensibilidad narrativa. Por ello, la presentación de esta tarde no será solo la puesta de largo de un nuevo título editorial. Será, también, un gesto de memoria compartida, un puente entre generaciones para recordar que el exilio no se llevó consigo a la España republicana, sino que la multiplicó en recuerdos, palabras y afectos escritos desde el otro lado del océano.