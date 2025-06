José Antonio Ponferrada | Punk y New Wave extranjeros (años 77-82)

SKA: sombreros, blanco y negro, y un ritmo jamaicano, marchoso y saltarín, traído de los 60. Madness, Specials. Elvis no hubiera hecho reggae: demasiado monótono, cansino.

sombreros, blanco y negro, y un ritmo jamaicano, marchoso y saltarín, traído de los 60. Madness, Specials. Elvis no hubiera hecho reggae: demasiado monótono, cansino.

TECNO: Blando, “ new romantics ” (Spandau Ballet, Visage), elegancia, sofisticación y marketing. Normal: O.M.D. (Orchestral Manoeuvres in the Dark), Depeche Mode, Y.M.O. (Yellow Magic Orchestra). Duro: la música industrial (fuentes de sonido insólitas: motores, martillos, ruidos diversos) de Psychic T.V. , o (luego) S.P.K. Devo sintetizan la influencia de las vanguardias europeas de principios de siglo (futurismo…) y las nuevas tecnologías. Convivencia de hombre y máquina. El futuro del tecno es enorme: hay asombrosos teclados de juguete para todos los niños. Los Residents, desde California, lo vieron venir…

Blando, “ ” (Spandau Ballet, Visage), elegancia, sofisticación y marketing. Normal: O.M.D. (Orchestral Manoeuvres in the Dark), Depeche Mode, Y.M.O. (Yellow Magic Orchestra). Duro: la música industrial (fuentes de sonido insólitas: motores, martillos, ruidos diversos) de Psychic T.V. , o (luego) S.P.K. Devo sintetizan la influencia de las vanguardias europeas de principios de siglo (futurismo…) y las nuevas tecnologías. Convivencia de hombre y máquina. El futuro del tecno es enorme: hay asombrosos teclados de juguete para todos los niños. Los Residents, desde California, lo vieron venir…

DARK: el negro es su color (Cramps, Cure, Siouxsie & the Banshees, Bauhaus). Expresión de la angustia. Historias siniestras y de terror, con un ápice de humor sarcástico.

Audición

Sex Pistols: God save the queen (1977)

(1977) Ramones: Rock’n’roll High School (1980) [*]

(1980) [*] Rezillos: I like it (1978)

(1978) The Clash: London calling (1979)

(1979) The Jam: In the city (1977)

(1977) Graduates: Elvis should plays ska (1980)

(1980) The Knack: My Sharona (1979) [*]

(1979) [*] Specials: A message to you Rudy (1979)

(1979) B’ 52’s: Private Idaho (1981) [*]

(1981) [*] Devo: Peek a-boo (1982) [*]

(1982) [*] The Police: Roxanne (1978)

(1978) Elvis Costello: Alison (1977)

(1977) Talking Heads: Psycho killer (1977) [*]

(1977) [*] The Cramps: The human fly (1979) [*]

(1979) [*] The Cure: Primary (1981)

(1981) Echo & the Bunnymen: The disease (1982)

(1982) Depeche Mode: Sometime i wish i was dead (1981)

(1981) Orchestral Manoeuvres in the Dark: Enola Gay (1980)

(1980) Madness: One more step (1979)

(1979) Buggles: Video killed the radio star (1979)

© JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

La generación del 77 fue la más dura. Tenían trabajos de mala muerte (como los rockers de los 50). O cobraban el “” (salario social inglés): que eso da oportunidades… Compraron guitarras y aprendieron solo un poco. Hacían cosas suyas y versiones dislocadas, rapidísimas, de temas conocidos. Casi por necesidad, esperpentizaban lo que tocaban. Con el tiempo hubieran mejorado: pero no quisieron.Lo raro es que llegaran a grabar “eso”. Ahí entra un artista de los negocios, Malcom McLaren, que embaucó a la EMI para que editaran a los Sex Pistols (aunque Damned fueron los primeros en grabar, también en el 77, con la independiente Stiff).El susto fue, ya digo, duro: el Reino Unido había criado los jóvenes más airados que se recuerdan. De una mirada, el punk se cargó a los músicos acomodados… y hasta a los sacrosantos Beatles y Rolling. Su ataque al sistema no era solo verbal (“”), todo chirriaba y pinchaba en el punk: las guitarras, el pelo en punta, las crestas, los colores (contrastes, fluorescentes), los adornos (metal, cuchillas, rotos, sado-maso). Su propuesta ideológica fue difusa (la anarquía, la esvástica, o la hoz y el martillo se usan para provocar a diestro y siniestro), pero muy enérgica.Y hubo baile mientras el cuerpo aguantó. En algún momento (antes del 80) el mercado digirió también al punk, y todo se suavizó. Resistieron los Clash (un grupo clave) o el inteligente John Lydon (ex Pistols, luego en P.I.L.). Comenzó la new wave, mucho más musical y multiforme, con grupos nacidos al calor del punk (Jam, Police, Elvis Costello).La denominación genérica “new wave” sintetiza la enorme atomización de propuestas surgidas de la revisión de la historia del pop, a la luz de las novedades de los 80 (punk y tecnología). Es la era de la imagen: esto ya es una evidencia, e incluso molesta, desde los primeros 70. En el 79, el pop formula a los gentiles una parábola de la modernidad: “[la imagen][la palabra]” (Buggles). El videoclip es el nuevo soporte imprescindible para las canciones.Aparte de los ya conocidos rockers (grandes Stray Cats, reinventando el rockabilly) y mods (The Jam, Graduates...), hay que caracterizar, siquiera, tres familias del 79:Nuestra selección es personal y hecha en el 90; con discos originales de un buen aficionado madrileño y amigo: José Manuel Iglesias Martínez. Muestra los principios, que pueden darse por terminados (como los Jam) en el 82. La new wave (y antes el punk) fue un fenómeno transcontinental. La llamada de Londres llegó clara a los U.S.A., por lo que incluimos aquí los grupos americanos. También llegó a España (CAP. 12), o Bélgica; también a Italia o Francia, pero no con esa intensidad, acomodados en su (por otra parte, estupenda) tradición de cantantes solistas.Fuera de carta, os invito a ver cómo los Red Hot Chilli Peppers de 2006 repasan, con vestimentas a propósito, las modas musicales que hasta ahora hemos ido viendo en esta, del rocanrol al punk (y más allá...).