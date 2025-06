Informe E 2025: los jóvenes andaluces buscan estabilidad laboral pero temen el impacto de la IA

Laha presentado el, una investigación que recoge las creencias, inquietudes y expectativas de miles de jóvenes sobre su futuro académico y profesional. Con la participación de 3.265 estudiantes de entre 15 y 18 años, procedentes de 51 centros educativos de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, el estudio ofrece una radiografía precisa —y a veces sorprendente— de la juventud andaluza que hoy se asoma a su porvenir.Una de las principales conclusiones del informe es clara: la mayoría de los jóvenes quieren ir a la universidad. Un 77,6 por ciento del alumnado planea cursar un grado universitario tras terminar el instituto, mientras que un 15,9 por ciento opta por la Formación Profesional de Grado Superior. Este último porcentaje ha crecido respecto a años anteriores, una evolución que podría estar vinculada a la expansión de la modalidad dual en los ciclos formativos.En cuanto al tipo de centro en el que les gustaría estudiar, el 62,6 por ciento se decanta por la enseñanza pública, aunque un 32,1 por ciento no descarta la opción privada si no logra plaza en la pública. El acceso, como es evidente, sigue marcando decisiones clave.La orientación académica se revela como un pilar necesario, pero aún insuficiente. Aunque el 40 por ciento del alumnado ha asistido a sesiones con orientadores, y un 28,9 por ciento ha visitado empresas o entornos laborales, un 53 por ciento siente que necesita más apoyo e información para tomar decisiones sobre su futuro. Incluso un 9 por ciento admite no sentirse preparado en absoluto para elegir una carrera profesional. En este escenario, los jóvenes reclaman más acompañamiento y menos incertidumbre.A la hora de elegir sus estudios, un 75,4 por ciento tiene en cuenta la información del mercado laboral. Sin embargo, llama la atención que la influencia de amigos y familiares es escasa: un 54,9 por ciento dice que cuenta poco, y un 33,1 por ciento asegura que no influye en nada. Apenas un 12,1 por ciento reconoce que la opinión de su entorno pesa en su decisión.En el terreno laboral, sus preferencias dibujan un mapa interesante. Las áreas de sanidad (17,2 por ciento), educación (15,1 por ciento) y tecnología (11,6 por ciento) lideran sus intereses. Por otro lado, el 43 por ciento de los estudiantes se imagina trabajando como funcionario o funcionaria, en busca de una plaza fija y segura. En cambio, un 29,8 por ciento querría crear su propio negocio. De hecho, un 42,4 por ciento afirma tener una idea emprendedora que le gustaría desarrollar, incluso antes de terminar sus estudios.La estabilidad pesa más que la pasión. Un 67,6 por ciento prefiere un empleo “para toda la vida”, aunque eso implique renunciar a cambiar de rumbo según sus intereses. Solo un 32,4 por ciento se atrevería a reinventarse profesionalmente si así lo sintiera.Esta necesidad de seguridad también se refleja en sus expectativas salariales: un 86 por ciento cree que ganará más de 1.500 euros al mes, aunque el 61 por ciento considera probable acabar en un puesto por debajo de su nivel de cualificación. Las aspiraciones y la realidad, a veces, caminan por carriles distintos.¿Qué valoran en un trabajo? Para el 41 por ciento, lo más importante es la conciliación entre vida personal y profesional. Le sigue el deseo de un buen sueldo (35,6 por ciento) y el buen ambiente laboral (20 por ciento). Solo un 3,4 por ciento se fija en las oportunidades de promoción, lo que sugiere que la mayoría aspira a estabilidad, no necesariamente a escalar puestos.Respecto a las competencias profesionales, destacan tres como esenciales: la confianza en uno mismo (media de 3,66 sobre 6), el sentido de la responsabilidad (3,59) y la habilidad para comunicarse (3,50). Pero más allá de las cifras, hay un dato que inquieta: el 54,4 por ciento cree que la formación recibida no ha potenciado su creatividad ni su capacidad para innovar. La educación, al parecer, tiene aún deberes pendientes.El impacto de la tecnología también está muy presente en sus preocupaciones. Un 82,9 por ciento opina que la Inteligencia Artificial sustituirá muchos empleos y reducirá oportunidades. Aunque esta percepción ha bajado ligeramente respecto a años anteriores, sigue siendo mayoritaria y refleja una cierta ansiedad frente a lo desconocido.Pese a todo, el optimismo no desaparece. El 94,2 por ciento de los jóvenes cree que será económicamente independiente antes de los 30 años. Incluso un 22,9 por ciento cree que lo conseguirá antes de los 25. Estas expectativas, sin embargo, contrastan con los datos del Observatorio de Emancipación, que sitúa la edad media real de independencia en 30,4 años, una de las más elevadas de Europa.Elno solo revela datos, sino que lanza una llamada de atención. La juventud andaluza quiere decidir su futuro con libertad, pero también con más apoyo. Sueña con un trabajo que le permita vivir bien, sin renunciar a sus intereses ni a su bienestar.De igual modo, los jóvenes valoran las competencias humanas tanto como las técnicas y aunque la tecnología les genera respeto, también muestran interés en formarse en ella: un 83,3 por ciento cree que las competencias en emprendimiento, tecnología y comunicación deberían incluirse en todos los modelos de Bachillerato.En definitiva, este informe no es solo un diagnóstico: es una brújula. Para docentes, orientadores, familias y responsables políticos. Escuchar lo que piensan los jóvenes no es un ejercicio de curiosidad, es una obligación. Porque entender cómo imaginan su futuro es, en el fondo, la mejor forma de ayudarlos a construirlo.