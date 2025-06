Gran actuación del Club de Gimnasia Rítmica de Montilla en Marbella

El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla, bajo la dirección de Rebeca y Zaira Bellido, ha dejado una huella notable este fin de semana en la Final Promesas de Andalucía, celebrada en el Palacio de Deportes "Elena Benítez" de San Pedro Alcántara, en Marbella. En un evento que reunió a las mejores promesas de la rítmica andaluza, el conjunto montillano demostró una vez más que trabajo, constancia y pasión son el mejor camino hacia el éxito.María Sánchez firmó una actuación sobresaliente que le valió una meritoria séptima posición entre 78 participantes. Un resultado que premia una temporada de esfuerzo inquebrantable y que le ha permitido alzarse con un merecido diploma autonómico. Muy cerca de ella, Paula Pérez logró una también destacada decimoséptima posición, reflejo de su evolución constante y de su compromiso firme con la disciplina.El protagonismo no fue solo individual. En categoría Juvenil C, el conjunto formado por Cristina Vargas, Mar Espejo, Candela Pino, María Contreras y Ana Jiménez rozó el podio al conseguir una brillante cuarta posición. Aunque por escaso margen no subieron al cajón, el equipo selló una participación de altísimo nivel que se vio recompensada con un diploma autonómico.De igual modo, el conjunto Cadete A, integrado por Ana Pérez, Clara Espejo, Alba Tejada, Sara Sánchez y Carla Raigón, logró una meritoria sexta posición. Su actuación, marcada por la coordinación y la elegancia, fue una muestra clara del trabajo constante que define al club montillano.Por otro lado, el conjunto Alevín C también defendió con orgullo los colores de Montilla en la gran cita autonómica. Con una vigésimo segunda posición entre una exigente nómina de equipos, las jóvenes Lola Polonio, Adriana Díaz, Emma Serena, Daniela Gómez Roldán, Daniela Gómez García y Luna Alcaide mostraron madurez, ilusión y proyección de futuro.En definitiva, el paso del Club de Gimnasia Rítmica de Montilla por la Final Promesas de Andalucía ha sido un reflejo del crecimiento deportivo de una entidad que sigue formando gimnastas con talento, pero sobre todo, con valores. Y es que, más allá de las posiciones alcanzadas, lo vivido en Marbella deja una estela de ilusión para lo que está por venir.