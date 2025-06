El Consejo Regulador insta a los viticultores a declarar los daños por mildiu en sus viñedos

La importante incidencia del mildiu en los viñedos inscritos en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha llevado al Consejo Regulador a distribuir, junto con su último boletín técnico del Aula de Viticultura, un documento de declaración de daños por este hongo parásito originario de América que puede ocasionar daños devastadores en todos los órganos de la vid si el clima le es favorable.Este formulario, que los viticultores deben cumplimentar y entregar en sus cooperativas o bodegas habituales, tiene como objetivo "recabar información real y detallada" sobre el alcance de los daños ocasionados por el mildiu, para trasladarla con urgencia a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.Según explica la ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, las nuevas manchas observadas entre los pasados 4 y 5 de junio se localizan principalmente en las hojas del ápice del pámpano.Este rebrote de la enfermedad tiene su origen en las lluvias caídas el pasado 23 de mayo, especialmente en aquellas parcelas donde las precipitaciones fueron más intensas y donde los tratamientos previos no lograron proteger completamente la vegetación emergente.El boletín técnico recuerda que el mildiu es una enfermedad altamente destructiva provocada por el pseudohongo, que afecta a todos los órganos de la planta si se dan condiciones climáticas favorables, como la combinación de humedad y temperaturas suaves. Esta patología puede llegar a comprometer no solo la cosecha actual, sino también la calidad del vino a medio plazo.Y es que, cuando la infección es intensa, los daños en la vid pueden ser devastadores. El mildiu no solo provoca la caída de las bayas jóvenes y la pérdida de cosecha —con pérdidas que pueden alcanzar hasta el 80 por ciento—, sino que además altera la composición de las uvas sobrevivientes, reduciendo su tamaño, contenido de azúcares y la calidad de sus componentes fenólicos. Como resultado, los vinos elaborados a partir de estas uvas presentan menor cuerpo, colores apagados y aromas poco atractivos, comprometiendo gravemente el resultado final.En esta fase fenológica, correspondiente al cuajado y al estado de grano tamaño guisante, el boletín insiste en que no se deben aplicar tratamientos de forma sistemática, sino únicamente si se prevé lluvia en los próximos días. Esto se debe a que la planta, al haber comenzado el proceso de cernido, pierde sistemia, lo que implica que los productos sistémicos y penetrantes pierdan eficacia."En campañas anteriores, los tratamientos aplicados entre uno y tres días después de la lluvia resultaban eficaces, pero ya no lo son en esta fase de desarrollo", advierte Ángela Portero, que recomienda actuar preventivamente, siempre antes de que se produzcan nuevas lluvias, utilizando tratamientos de contacto a base de cobre para endurecer la vegetación y proteger los racimos.El boletín también recoge que las parcelas que han sido tratadas correctamente, siguiendo los avisos emitidos en boletines anteriores —de los que se ha ido haciendo eco—, no deben volver a tratarse, aunque aparezcan nuevas manchas, a menos que se anticipen precipitaciones. En estas circunstancias, la aplicación de productos cúpricos permite mantener la enfermedad a raya con un coste relativamente bajo, frente al uso de productos sistémicos, que encarecen notablemente el tratamiento.Por otro lado, se advierte a los viticultores sobre la necesidad de recorrer las parcelas y observar cuidadosamente la aparición de nuevos síntomas, tanto en hojas como en brotes. La detección precoz, señala Ángela Portero, "es fundamental no solo para controlar los costes, sino también para minimizar el impacto ambiental, ya que permite una producción más sostenible y el uso más racional de los productos fitosanitarios".En cuanto al contexto meteorológico, el boletín indica que el estado fenológico predominante en la zona entre el 1 y el 7 de mayo era el de cuajado y grano guisante, con algunas parcelas aún en fases anteriores. Esta información resulta clave para entender la vulnerabilidad de la vid frente al mildiu y para ajustar los tratamientos de forma eficaz y responsable.Finalmente, Ángela Portero insiste en que el documento de declaración de daños por mildiu debe ser rellenado por los viticultores y entregado en sus cooperativas o bodegas de referencia. "La información recopilada permitirá al Consejo Regulador elaborar un diagnóstico certero de la situación y trasladarlo a las Administraciones competentes, de cara a futuras actuaciones o medidas de apoyo", concluyó la especialista.