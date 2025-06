El 'Amontillado Secular' de Alvear conquista el Concurso de Vinos del Real Casino de Madrid

ha recibido la medalla Gran Oro por suen el Concurso de Vinos del Real Casino de Madrid, un galardón que reafirma su legado de excelencia en la elaboración de vinos generosos y consolida su nombre como referente indiscutible dentro del panorama vitivinícola español.La distinción, una de las más destacadas del certamen, no solo premia la calidad enológica de este vino que procede de la primera criadera de la escala de amontillados de la Sacristía, en la bodega de La Casa, sino que rinde homenaje a su historia y a la maestría con la que ha sido creado.Y es que este concurso, reconocido por su compromiso con la cultura del vino, celebra la diversidad, la tradición y el alma que cada botella encierra, proyectando a los vinos ganadores en influyentes círculos sociales y culturales tanto nacionales como internacionales.Elde Bodegas Alvear, elaborado con uva Pedro Ximénez, la variedad autóctona del marco Montilla-Moriles, y criado durante más de dos décadas, ha seducido al jurado con su complejidad, su equilibrio y su versatilidad gastronómica.Combina, con una precisión casi artesanal, la crianza biológica y oxidativa, ofreciendo un perfil que encaja a la perfección con platos tan diversos como pescados azules, ibéricos, ahumados, verduras de sabor intenso —como los espárragos o las alcachofas— e, incluso, elaboraciones especiadas. "Es un vino que no solo acompaña la mesa, sino que deja huella en la memoria", sostienen desde la firma.Detrás de este nuevo reconocimiento hay casi tres siglos de historia. Fundada en 1729, Alvear es la bodega más antigua de Andalucía y una de las más longevas de España. Hoy está en manos de la octava generación de la familia, que sigue apostando por la calidad, la innovación responsable y la defensa de una tradición que no entiende de prisas. Su mirada está puesta en el futuro, pero con los pies firmemente arraigados en una tierra como la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.Eles también testimonio de ese respeto por el tiempo: su capacidad para mantenerse vivo —e incluso mejorar— durante meses tras abrirse la botella es prueba del cuidado y la paciencia con los que ha sido concebido. Un vino que emociona, que trasciende, y que ahora, con este Gran Oro, suma una nueva página a la larga y rica historia de Alvear.