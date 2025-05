¿Qué puede pasar en los partidos de vuelta en la semifinal de la Champions?

Inter vs. Barcelona en Milán: dos estilos contrapuestos en una eliminatoria para cualquiera.

Nada quedó resuelto entre el Arsenal y el PSG, como tampoco entre el Barcelona e Inter en la ida de las semifinales. Las eliminatorias se trasladan a París y a Milán, pero el primer cruce arrojó pistas valiosas acerca de lo que podría suceder el martes y miércoles próximo. Cualquiera que desee estar al tanto de las previas de último minuto y el movimiento de las cuotas, puede consultar Wincomparator , en especial en vísperas de la definición de la Champions, con el Arsenal y PSG buscando su primera orejona y dos elencos históricos, Inter y Barca, cerca de la gloria.3-3 fue el resultado en la ida de la semifinal en Barcelona; el Inter habría firmado sin miramientos ese resultado antes de conocerlo, pero fue el desarrollo del partido el que dejó al descubierto que el Barcelona desbordó y agotó a la férrea defensa del equipo de la Serie A. Fueron 19 los remates; Sommer intervino con 6 paradas, siendo él el factor que impidió una goleada histórica.Hechas las cuentas, el Inter sobrevivió a la escaramuza culé; 29.5 años es el promedio de edad del equipo de Inzaghi y, a diferencia del Barcelona, los nerazzurri no perdonaron ninguna ocasión clara de gol. Aunque parecían agotados frente al toqueteo del Barca, la corpulencia y pierna dura le hicieron ganar duelos en el área, sobre todo en tiros de esquina, que dos veces decantaron en gol. En las apuestas para la vuelta en el Giuseppe Meazza, prima la paridad, aunque con mínimo favoritismo a favor de los Flick.El rostro del DT alemán reflejó perplejidad ante el empate. Cualquiera que haya visto un tramo del partido sopesaría el dominio del Barcelona. La brillantez de Yamal, la lucidez de Pedri, los remates furiosos de Raphinha y el siempre atento Torres hicieron un buen trabajo, pero, y esto es lo que guarda las noches mágicas de Champions League en una temporada que expira, ¡hay que jugar bien y hacer algo extra!Con la departición de Mbappé, era la temporada con expectativas más bajas a nivel europeo del PSG en los últimos 5 años, pero Luis Enrique construyó en cuestión de meses la reputación de equipo bien cohesionado, de ideas claras, y con el gol de Dembélé se llevaron de Londres una ventaja de 1-0 al Parc des Princes.El trío en ataque de Dembélé, Doue y Kvaratskhelia es una triple amenaza constante para el rival. El español Fabián Ruiz es quien lleva la pulsación de los ataques parisinos en el medio del campo, y la defensa de Mendes, Pacho, Marquinhos y Hakimi produjo cortocircuitos en los ataques del Arsenal. El partido en el Emirates Stadium no se destrabó sino en los últimos 15 minutos, y ahí apareció Donnarumma, que tapó 5 pelotas en todo el partido y, dejando atrás errores del pasado, luce inmenso en los partidos claves del PSG.El Arsenal de Arteta arrastra la reputación de desinflarse cuando el momento más lo exige. Lo cierto es que Luis Enrique ganó el duelo táctico, tanto que la habitual posesión de mediocampo de los Gunners simplemente no echó a funcionar el martes. Pero es ahora donde el Arsenal debe recordar que goleó 7-1 al PSV en el Philips Stadion, y que le dio la estocada final en el Bernabéu al Real Madrid.Ambas eliminatorias están abiertas. Se trata entonces de 4 estrategas: Arteta, Luis Enrique, Flick e Inzaghi. Todos con estilos diferentes, pero bien definidos y que buscan, cada uno, llevar a su club a la tierra prometida. ¡Ya pronto sabremos quiénes se enfrentarán en la final Múnich!