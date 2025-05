Los expertos constatan una primavera "catastrófica" para los asmáticos

Diagnóstico

Esta primavera está resultando “catastrófica hasta el momento para los asmáticos, por lo que seguir los tratamientos es fundamental, más importante que nunca”, según ha afirmado el jefe deldel, el doctor, con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma.El doctor Entrenas ha explicado que el asma, que afecta al 5% de la población adulta en España, más de 3 millones de personas, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que desencadena obstrucción bronquial y se manifiesta por dificultad al respirar, sensación de falta de aire, opresión en el pecho, ruidos torácicos (pitos) y tos.Puede ocurrir de forma aislada y limitada a las vías aéreas, pero con mucha frecuencia se asocia a manifestaciones en otros órganos del aparato respiratorio como la nariz (rinitis, rinosinusitis) o de otros sistemas, como la piel (dermatitis), especialmente en pacientes que asocian procesos alérgicos o inflamatorios.Existe un aumento de la prevalencia de asma, especialmente en niños, la contaminación atmosférica facilita que los pacientes se sensibilicen, esto es, que puedan desarrollar la enfermedad. En la infancia es más frecuente en los varones, mientras que en adultos es más usual en mujeres, ha señalado el doctor.Aunque en muchos casos puede controlarse con un tratamiento adecuado, los factores ambientales siguen siendo un gran desencadenante de crisis, especialmente durante la primavera, ha afirmado el especialista, y este año a falta de ir confirmando según avance esta estación, se prevé que, por el aumento de las lluvias, la polinización sea mucho más alta que en años anteriores.El doctor Entrenas ha afirmado que el asma no es una enfermedad menor y que puede tener consecuencias graves si no se controla correctamente. Se estima que en España fallecen cerca de un millar de personas al año por crisis asmáticas, muchas de las cuales podrían evitarse con una correcta educación sanitaria y seguimiento del tratamiento.Es fundamental que los pacientes entiendan que el tratamiento no solo es para cuando se sienten mal, sino también como medida de prevención, ha asegurado. Con la primavera aún lejos de terminar y el cambio climático prolongando las estaciones polínicas, los expertos temen que esta tendencia empeore en los próximos años.El doctor Entrenas ha recordado que la realización de pruebas específicas es “esencial para confirmar el diagnóstico de asma, ya que de cada 3 pacientes con síntomas que pueden atribuirse a esta enfermedad, uno no la tiene, por lo que es muy importante realizar espirometrías con pruebas broncodilatadoras para aseverar el diagnóstico o descartarlo”.Ha explicado que “queda mucha labor para diagnosticar los casos de asma que no saben que tienen esta enfermedad”. Ha señalado que es importante estar vigilantes para reducir y prevenir las crisis, conocidas como episodios o exacerbaciones, y huir de “creencias equivocadas que no benefician a los pacientes”.En este sentido, el doctor ha destacado que alrededor de esta enfermedad existen ideas falsas como que es una enfermedad de la infancia que se supera con la edad, que es infecciosa, que los asmáticos no deben hacer ejercicio o que sólo se puede controlar con dosis altas de corticoides, entre otras.El especialista ha recalcado que el asma puede aparecer a cualquier edad y no es una enfermedad infecciosa, aunque es cierto que las infecciones respiratorias virales como el resfriado y la gripe pueden provocar ataques de asma. Además, ha indicado que cuando la enfermedad está bien controlada, las personas con asma pueden hacer ejercicio e incluso practicar deportes de alto nivel, y se puede controlar en la mayor parte de los casos con dosis bajas de corticoides inhalados.El lema que ha elegido la OMS a través de la estrategia mundial para el control del asma (GINA) este año es. En nuestro sistema sanitario, está garantizada la accesibilidad, “pero debemos de luchar contra las barreras que el propio paciente se pone para no hacer su medicación de manera correcta, bien por mala técnica inhalada, bien por prejuicios sobre el tratamiento (son corticoides inhalados) o bien por hacer caso a informaciones poco científicas, pero que concuerdan con las ideas del propio paciente en el sentido de no tomar la medicación.Por nuestra parte, los médicos debemos estar continuamente actualizados e indagar en nuestros pacientes si existen esos prejuicios ante la medicación para combatirlos con información científica rigurosa que debemos explicar en un lenguaje comprensible”, ha insistido el doctor Entrenas.Asimismo, ha recalcado que el asma es fácilmente controlable con medicación, habitualmente administrada por vía inhalatoria, pero “sólo un 30% de los asmáticos la toma”. La causa principal es la falta de adhesión a la medicación, se trata de una enfermedad crónica que requiere un tratamiento crónico, pero en ocasiones, los pacientes se confían y abandonan el uso de estos medicamentos debido a la eficacia y potencia antiinflamatoria de los medicamentos.Hay un porcentaje de pacientes con asma, alrededor del 5%, que desarrolla asma de más gravedad, con gran impacto en su calidad de vida, con síntomas que afectan a las actividades diarias, al sueño, requerimientos elevados de medicación y frecuentes crisis, que a veces precisan atención hospitalaria y tratamiento con corticoides sistémicos.Existen novedades en la medicación de los pacientes asmáticos graves, según ha resaltado el especialista, gracias a la medicación con anticuerpos monoclonales, que son fármacos que bloquean las señales biológicas entre las células que causan la inflamación en el asma consiguiendo evitar los ataques, las hospitalizaciones y mejorando el control de la enfermedad.En primavera, al realizar mayor actividad en el exterior y aumentar la exposición a los alérgenos que hay en el aire, con un menor uso de mascarilla en exteriores, puede producir un aumento de las crisis de asma, por lo que ha insistido en la importancia de mantener un buen control de la enfermedad y así prevenir las crisis.