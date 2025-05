El Pabellón Municipal de Montilla, sede del mejor bádminton andaluz

Categoría Sub-15

Categoría Sub-19

El Pabellón Municipal de Deportes de Montilla ha vuelto a convertirse en epicentro del bádminton andaluz con la celebración, este pasado fin de semana, del Campeonato de Andalucía en las categorías Sub-15 y Sub-19. Un total de 132 jugadores, con 185 inscripciones procedentes de 21 clubes de toda la comunidad autónoma, se dieron cita en una competición que ha consolidado a la localidad cordobesa como referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel.Organizado por la Federación Andaluza de Bádminton y el Club Bádminton Montilla, el campeonato ha contado con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla. Las rondas preliminares y eliminatorias se disputaron el sábado durante todo el día, reservándose la jornada del domingo para las semifinales y finales en ambas categorías.Los clubes participantes representaban a las provincias de Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga y Granada, lo que dio al evento un marcado carácter autonómico. En la provincia de Córdoba destacaron clubes como Bádminton Montilla, Volante Rute, La Encina, Rute, Puente Genil, Córdoba y Sierra Morena.Durante la presentación oficial del campeonato, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “La excelente colaboración entre el Club Bádminton Montilla y el Servicio Municipal de Deportes se traduce en eventos de este tipo, que mueven a muchos jugadores, equipos técnicos y familias que reportan a Montilla una referencia que nos ayuda a consolidarnos como ciudad de impulso económico desde el deporte”.Por su parte, el diputado provincial Antonio Martín subrayó el valor de estas competiciones no solo por su dimensión deportiva, sino también por el impacto económico que generan en el territorio: “Desde la Diputación, apoyamos a los clubes de la provincia para que puedan ser anfitriones de estos campeonatos y torneos de ámbito autonómico y nacional”.Guillermo Muñoz (La Encina) logró proclamarse campeón en el IM derrotando a Darío Bernabé (IES La Orden) en octavos de final (21-5/21-8); Rubén Compan (Almería) en cuartos (21-4/21-6); Pablo Lloreda (Rute) en semifinales (21-10/21-7); y a José Miguel Calvo (La Unión) en la final (21-10/21-9). Calvo certificó la plata previamente derrotando a Pedro Jesús Carmona (Arjonilla) en semifinales (21-19/21-18).María del Pilar Carmona (Arjonilla) se colgó el oro en el IF tras superar a Elena Cuevas (Benalmádena) en octavos de final (21-6/21-6); Yuzhu Zhou (Jorge Guillén) en cuartos de final (21-4/21-8); Blanca Porras (Rute) en semifinales (21-16/21-6); y a Sara Arenas (Volante Rute) en la final (21-13/19-21/21-9). Arenas certificó su presencia en la final venciendo a la arjonillera Leyre Raigón en semis (21-13/21-19).José Miguel Calvo y Pedro Jesús Carmona (La Unión/Arjonilla) se proclamaron campeones de Andalucía en el DM después de doblegar a Pablo Córdoba y Antonio Jesús Granados (Rute) en cuartos de final (21-14/21-10); Adrián Pérez y Mario Spinola (Sierra Morena/Córdoba) en semifinales (21-4/21-10); y a Pablo Lloreda y Fernando Pérez (Rute) en la final (22-20/21-14). Lloreda y Pérez accedieron a la final derrotando a los almerienses Daniel Aguilera y Rubén Compan en semifinales (21-12/21-18).María del Pilar Carmona y Leyre Raigón (Arjonilla) subieron a lo más alto en el DF ganando a Nuria Pérez y Raquel Piedra (Rute) en cuartos de final (21-6/21-3); Clara Casado y Alejandra Corpas (Montilla/Sierra Morena) en semifinales (21-13/21-8); y a Lorena Piedra y Blanca Porras (Rute) en la final (21-19/21-8). Piedra y Porras certificaron previamente la plata al imponerse a María Jesús Aybar y Sonia Meinesz (Arjonilla/Benalmádena) en semifinales (20-22/21-18/21-19).Guillermo Muñoz y Sara Arenas (La Encina/Volante Rute) obtuvieron el primer puesto en el DX tras derrotar a Óscar Gutiérrez y Elena Gutiérrez (Ronda) en cuartos de final (21-6/21-8); Alejandro Guijarro y Victoria Pérez (Almería) en semifinales (21-12/21-7); y a Iván Díaz y Elena Cuevas (Benalmádena) en la final (21-8/21-9). Díaz y Cuevas a su vez alcanzaron la final tras doblegar a Emilio Fernández e Irene Torres (Málaga Evolution) en semifinales (21-10/25-23).En el IM el jugador del CAETD Alberto Martínez (La Unión) logró el primer puesto tras derrotar a Sergio Oliveira (IES La Orden) en 16avos (21-6/21-3); Alejandro Béjar (Benalmádena) en octavos de final (21-4/22-20); Asier Torres (Almería) en cuartos de final (22-20/21-14); David Moreno (IES La Orden) en semifinales (21-10/21-11); y al deportista del CAETD Rubén Carreras (IES La Orden) en la final (21-19/21-16). Carreras a su vez certificó la plata derrotando a Javier Basilio Calatrava (Almería) en semifinales (21-12/21-7).En el IF Sandra Pastor (Arjonilla) subió a lo más alto después de vencer a Desiré Espinar (Córdoba) en octavos de final (21-6/21-12); Ángela Moyano (Volante Rute) en cuartos (21-12/21-7); Hana Vasatova (Benalmádena) en semifinales (21-11/21-14); y a la jugadora del CAETD Aitana Tejeiro (Málaga Evolution) en la final a tres sets (16-21/21-17/23-21). El bronce restante fue para Blanca Rubio (Benalmádena), que logró plantarse en las semifinales, donde fue superada por Tejeiro (21-10/21-17).En el DM David Carvajal y Asier Torres (IES La Orden/Almería) se proclamaron campeones tras imponerse a Víctor Béjar y Luís Dominguez (Benalmádena/Rinconada) en octavos (21-13/21-9); Juan Manuel García y Javier Rodríguez (Córdoba/Montilla) en cuartos de final (21-8/21-11); Javier Basilio Calatrava y Marcos Montoya (Almería) en semifinales (21-13/21-13); y a Lorenzo Fernández y Hugo Martínez (Málaga Evolution/Granada) en la final (21-12/21-15). Fernández y Martínez lograron certificar previamente el segundo puesto derrotando a Alejandro Clavijo y Hugo Martín (IES La Orden) en semifinales (21-17/21-18).En el DF las benalmadenses Ana Agua y Alba Moriel se colgaron el oro tras vencer a Estrella Clavijo y Nayra Salas (Huelva) en cuartos de final (21-7/21-4); Sandra Pastor y Aitana Tejeiro (Arjonilla/Málaga Evolution) en semifinales (21-14/9-21/25-23); y a Rosana García y Ester Iniesta (Almería/Málaga Evolution) en la final (21-5/21-13). García e Iniesta lograron el segundo puesto ganando a María Hinojosa y Ángela Moyano (Volante Rute) en semifinales (21-13/21-18).Y en el DX la dupla del CAETD formada por Alberto Martínez y Alba Moriel (La Unión/Benalmádena) lograron el primer puesto superando a Hugo Martín y Hana Vasatova (IES La Orden/Benalmádena) en octavos de final (21-19/21-14); José Francisco García y Rosana García (Almería) en cuartos de final (21-10/21-11); Hugo Bravo y Martina Jiménez (Jorge Guillén) en semifinales (21-14/21-17); y a la pareja del CAETD compuesta por Rubén Carreras y Ángela Jiménez (IES La Orden/La Unión) en la final a tres sets (28-26/14-21/21-16). Carreras y Jiménez se plantaron en la final después de doblegar a David Moreno y Marta Moreno (IES La Orden/Jorge Guillén) en semifinales (21-7/21-9).