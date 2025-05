La noble estirpe de El Gran Capitán: del castillo de Montilla a la actualidad

El esplendor de la Casa de Sessa

Los caminos del linaje: Cabra, Astorga, Altamira...

Otras ramas y rostros conocidos

, cuna del insigne, ha abierto sus puertas a la historia con la, dedicada alpara. Y entre los muchos paneles quede las personas que visitan en estos días elque se alza majestuoso sobre casi todas las construcciones de la ciudad, destaca el de suNo es para menos, pues la estirpe de El Gran Capitán es una de las másde la historia de España. De hecho, se estima que hoy existende este legendario militar montillano, una cifra que da cuenta de laEn efecto, la, meticulosamente representada en la exposición comisariada por, cronista oficial de la ciudad, ofrece al visitante unade un legado familiar que arranca en Montilla el, momento del nacimiento del insigne militar.Como es lógico, lasde Gonzalo Fernández de Córdoba se expanden a raíz de sus dos matrimonios. No obstante, de su primer enlace –con su prima– se sabe muy poco, ya que ella falleció al poco tiempo de desposarse, probablemente en su primer parto. Sin embargo, su segundo matrimonio, con, hija del poderoso–a su vez,– dio origen a laque lo sucedería.De esta unión nacieron dos hijas:, que murió joven en Génova, y, quien se convirtió en su. Y su destino fue objeto, como era propia en la época, de múltiples. De hecho, se pretendió casarla conen Nápoles; con el condestable de Castilla,; con ely hasta con un nieto del rey Fernando.Finalmente, fue unida en matrimonio al cuarto conde de Cabra,, primogénito de la, en un acuerdo cuidadosamente planificado por la madre de la novia, que incluso gestionó la. Las capitulaciones, firmadas en 1518, contemplaban herencias, joyas,y cláusulas detalladas sobre el uso de títulos, apellidos y armas. Se pactó, incluso, que el primogénito llevaría por siempre el nombre de "Gonzalo Fernández de Córdoba",Lade la extensa descendencia de El Gran Capitán es la, cuyo título nobiliario, el, fue concedido poral propio Gonzalo Fernández de Córdoba en 1507. Aunque este ducado tiene una, con su creación por la reina, no fue hasta el siglo XVI cuando quedó. El nombre del ducado hace referencia al municipio italiano de, en la provincia de Caserta.Gonzalo Fernández de Córdoba, pero no fue el único que recibió del rey aragonés: también fue nombrado. Su hija, Elvira Fernández de Córdoba, heredó el título de duquesa de Sessa, que ostentó entre 1515 y 1524, y al contraer matrimonio con Luis Fernández de Córdoba, conde de Cabra,En efecto, del matrimonio entre Elvira y Luis Fernández de Córdoba nació unque mantuvo con honor la herencia de El Gran Capitán. El hijo primogénito del matrimonio, también llamadotal y como se había pactado–, asumió los títulos de tercer duque de Sessa y quinto conde de Cabra, entre otros.Destacó por su papel en lay en las campañas de Italia bajo el reinado de. Fue, capitán general de la Mar de Levante,y miembro del Consejo de Estado. Pese a su carrera brillante y a su cercanía al Rey,en 1578, cerrando así laA su muerte, la herencia pasó a su hermana,, y posteriormente a los descendientes de otra hermana,, casada con. Pero sería su hijo,, quien continuaría la estirpe,sobre el paterno para, de este modo,de El Gran Capitán.Con todo, lallevó los títulos por distintas ramas familiares. Hoy día, eles, nacido en Ciudad de México el 5 de febrero de 1948. Además de vigésimo primer duque de Sessa,como decimonoveno, duodécimo, vigésimo primer, decimotercerHijo dey de, está casado cony tiene dos hijos:. Su linaje los vincula directamente con la Casa de Aguilar y, por tanto, con El Gran Capitán.Otra de lasproviene del matrimonio de Elvira Fernández de Córdoba con el conde de Cabra. Este Condado, instituido en 1455 por el reya favor de, es uno de los títulos conmás antiguos —concretamente, el tercero más antiguo del país— y constituye otroen la genealogía de El Gran Capitán.Con, el título de Conde de Cabra siguió unido a latras el matrimonio deconen 1729. Sus descendientes acumularon una, hasta que, por desamortizaciones y fallecimientos sin sucesión, se dispersaron.En el siglo XIX, la Casa de Cabra emparentó incluso con la realeza: el conde de Cabra,—también heredero de la noble, una de las más poderosas de la España de su tiempo—, se casó con la infanta, princesa de las Dos Sicilias, una unión que necesitó elal tratarse de un–que es el nombre que reciben los esponsales entre personas de rangos sociales desiguales–.El último descendiente más directo, según indica la genealogía expuesta en el castillo de Montilla, esque, a sus 47 años, es además quinto, vigésimo séptimo conde de Cabra y decimonoveno. Hijo de, duquesa de Maqueda y marquesa de Astorga, sus ancestros fueron alcaides de la, lo que prolonga la línea directa de El Gran Capitán por vía femenina.Curiosamente, la familia Fernández de Córdoba ha dado lugar, a lo largo de los siglos, a numerosos, tanto en el ámbito político y militar como en laespañola. Uno de los descendientes más conocidos del siglo XX fue, sin duda,, fallecido en 2020.Hijo de, su linaje procedía también de El Gran Capitán, si bien. La notoriedad de Carlos Falcó se debió no solo a su papel comoy aristócrata, sino también a su matrimonio cony a su descendencia, entre la que se encuentra la mediáticaPor si fuera poco, en el año 2009, el genealogistaaseguró, tras un "minucioso estudio histórico", que la mismísimasería, una teoría que tuvo, si bien llegó a coparAl margen de estos, la genealogía expuesta en el castillo de Montilla ofrece unapara entender cómo la historia de unase prolonga en la actualidad a través de sus descendientes. Porque la genealogía de El Gran Capitán no es solo una, sino unde una familia montillana que llegaría a dominar extensos territorios en Italia y España.