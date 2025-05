La intrascendencia marca el final de la temporada

Montilla Club de Fútbol 0-4 Cádiz Club de Fútbol C

Montilla Club de Fútbol: Molero, Antonio Luque, Alfonso Carraña, Juanito, Javi Ruiz, José Carraña, Sergio Heredia, Maleno, Moslero, Tena y Pedro Crespín. También jugaron: Gorka, Rafa Martínez, Carlos Serrano, Sabariego, Manolete, Hugo Navarro y Rafa Alcaide.

Cádiz Club de Fútbol C: Pau, Guille, Robert, Toni, Soldán, Noah, Rubén, Pajarón, Saúl, Insúa y Arana. También jugaron: Márquez, Óscar, Ismael, Mario Pérez, Nacho, Tinoco y Vilo.

Goles: 0-1 Arana, de penalti (m.29); 0-2 Saúl (m.38); 0-3 Saúl (m.46); 0-4 Tinoco (m.88).

Árbitro: Molino Ruiz, Claudia Sofía (Granada). Amonestó en el cuadro local a Molero, Alfonso Carraña, José Carraña y al técnico Isaac Cuesta. Por el bando visitante amonestó a Noah.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 200 espectadores. En los prolegómenos del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel Ramírez Luna, socio número 3 de la entidad, miembro fundador del Montilla Club de Fútbol y tesorero del club durante varias décadas.



El Montilla Club de Fútbol cosechó ayer una abultada derrota por cero tantos a cuatro ante el Cádiz Club de Fútbol C, en una contienda sin demasiados alicientes para los montillanos, clasificados matemáticamente desde la semana anterior para la próxima edición de la Copa Andalucía y sin opciones de escalar posiciones en la tabla. En el bando cadista, el triunfo del resto de sus rivales en la pugna por la permanencia hizo estéril la victoria en el feudo vinícola, certificando su descenso a Primera Andaluza.De este modo, el encuentro comenzó un minuto de silencio en memoria de Manolo Ramírez, ilustre directivo del club auriverde durante décadas, destacando su participación en la fundación del actual Montilla Club de Fútbol, entre otros. En lo estrictamente deportivo, Isaac Cuesta realizó modificaciones en su once inicial con respecto a la cita de la semana pasada. Molero, Antonio Luque, Maleno, Sergio Heredia y José Carraña volvían al once titular.Los primeros compases del encuentro serían de dominio local, con largas posesiones de balón y búsqueda de la zona ofensiva. Pese a ello, las ocasiones montillanas eran sin excesivo peligro y con el paso de los minutos, el partido se igualó.Sería el conjunto gaditano quien tuvo la primera opción clara, en un error defensivo que permitió a Saúl quedarse en un mano a mano ante Molero, errando su disparo. Minutos después, Guille en un lanzamiento que blocó la defensa y atajó el guardameta auriverde, tuvo una nueva oportunidad.Los minutos transcurrían con una mayor sensación de peligro a favor de un Cádiz C que obtuvo el premio a su insistencia a los 29 minutos. Un penalti por derribo dentro del área lo transformó Arana. Pese a las protestas por parte del bando local, la colegiada no dudó en señalar los once metros, poniéndose por delante el plantel cadista.El tanto hizo mella en los montillanos, faltos de intensidad en esta fase del encuentro. El juego a la espalda de la defensa pasó factura a un Montilla que no era capaz de tomar el control y veía como su rival, poco a poco, fabricaba opciones en ataque.En una de estas acciones, Rubén se plantó dentro del área y habilitó a Saúl que, libre de marca, anotó a placer el cero a dos. Corría el minuto 38 de juego. De ahí al descanso, minutos sin consecuencias en el juego y con escasa vistosidad.Tras el paso por vestuarios, el Cádiz C aprovechó la falta de entendimiento en la salida de balón local para conectar Saúl un certero disparo que supuso el cero a tres a los 46 minutos de partido. La amplia ventaja en el marcador y las dificultades para activar su juego en los montillanos hicieron de la segunda mitad un encuentro insustancial, con numerosos cambios desde el banquillo en ambos contendientes y sin acciones destacables en ataque salvo un disparo de Carraña por encima del larguero unido a una internada de Manolete que concluyó en un chut que blocó Pau, guardameta cadista.Entre medias, Tinoco colocó el cero a cuatro en el marcador a los 88 minutos, tras un barullo dentro del área vinícola que mandó al fondo de la red el atacante. Sin tiempo para más, se llegó a la conclusión del partido. Con 46 puntos y en séptima posición, el Montilla Club de Fútbol da por concluida su temporada con la clasificación, una temporada más, para la competencia copera a nivel autonómico.