La Generación Z y la conducción: ¿Sueñan con tener coche propio?

La Generación Z elige mayoritariamente vivir en grandes ciudades con infraestructuras bien desarrolladas. El transporte público, como el metro y los autobuses, permite ir al trabajo y a la escuela sin tener que poseer un coche. Además, los alquileres de vivienda en esas ciudades son bastante elevados, lo que obliga a los jóvenes a planificar cuidadosamente sus gastos. En este contexto, la propiedad de un coche suele ser un gasto importante que los jóvenes españoles tienden a evitar.



En la actualidad, la Generación Z está popularizando diversos servicios de uso compartido de vehículos (como el carsharing) con el fin de seguir teniendo acceso a un coche cuando sea necesario, pero gastando mucho menos dinero en él. Además, cada vez son más los jóvenes que utilizan patinetes eléctricos, bicicletas y Uber o Cabify para desplazarse. Además, estas soluciones reducen de alguna manera el impacto de los coches en la situación medioambiental del país. Muchas personas ni siquiera compran coches a propósito por motivos medioambientales.



También hay que tener en cuenta que hoy en día, en España, la planificación de rutas y la compra de billetes se pueden hacer por Internet, todo lo cual hace que viajar en transporte público sea fácil y asequible.

¿Qué dicen las estadísticas sobre esta cuestión?

¿Qué conducen los jóvenes? Los coches más populares entre los jóvenes españoles menores de 30 años

Coches eléctricos. Coche compartido. ¿Qué elige la Generación Z?

Las personas nacidas después de la década de 1990 (la llamada Generación Z) tienen una actitud hacia los coches ligeramente diferente a la de la generación que les precedió. En su mayoría, ya no es habitual percibir un coche como símbolo de estatus y prestigio. Hoy, para los españoles, un coche es ante todo un vehículo que hace la vida más fácil. Varios factores han propiciado este cambio de opinión.De hecho, las estadísticas pueden ser el mejor indicador en esta materia. Así, según la organización que realiza la «Encuesta sobre Características Básicas de la Población y la Vivienda»: los menores de 30 años aún tienden a elegir su propio coche (45% de los encuestados) para ir al trabajo y al colegio, pero entre las personas de 30 a 49 años, cerca del 71,3% de los encuestados elige su propio coche. El 29% de los menores de 30 años opta por el transporte público, y el 21,6%, por ir a pie.También hay otras estadísticas. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), mientras que en 2003 el 75% de los permisos de conducir de categoría B se expedían a jóvenes de entre 18 y 28 años, en 2023 este porcentaje se había reducido al 67%.Hay que hablar enseguida de los criterios de selección. Los jóvenes españoles eligen coches que sean asequibles. Además, buscan un equilibrio entre la economía del coche, su practicidad y la posibilidad de personalización. Además, como estos coches deben ser cómodos para moverse por la ciudad, deben tener un tamaño compacto que garantice la maniobrabilidad y la posibilidad de aparcar donde quieran. ¿Cuáles son estos coches?El primer coche popular es el SEAT Ibiza. A menudo se elige como primer coche. ¿Por qué? Es asequible para los jóvenes, tiene un interesante diseño deportivo y permite personalizarlo.El segundo coche de la lista es el Renault Clio. Atrae a los jóvenes por su compacidad, practicidad y economía de uso. Así, este coche es cómodo y perfecto para los desplazamientos urbanos habituales.El tercer coche de la lista es el Peugeot 208. Probablemente el primer argumento a su favor sea su diseño elegante y su interior moderno y multifuncional. Es decir, este coche es valorado por su apariencia e innovación.Y el último coche del que hablaremos es el Volkswagen Polo. El amor por él es bastante razonable, ya que el coche logra un equilibrio entre calidad, confort y un nombre reconocible. El coche tiene un interior cómodo, es duradero y encarna el principio de «mejor que el coche medio». La peculiaridad de este coche es que es duradero hasta en los detalles más pequeños. Por ejemplo, los limpiaparabrisas del Polo soportan perfectamente cualquier cambio meteorológico. El polvo, la suciedad o la lluvia repentina, frecuente en las regiones del norte de España, no son un problema para ellos. Sin embargo, es importante mantener los limpiaparabrisas Polo en buen estado de funcionamiento, ya que la visibilidad en la carretera y, por tanto, tu seguridad dependen de su capacidad de servicio.De hecho, la respuesta es sencilla: ambos. Los coches eléctricos e híbridos como el Renault Zoe, el Fiat 500e y el Citroën ë-C4 son cada vez más populares entre los jóvenes. Resultan atractivos para quienes desean reducir su huella medioambiental sin renunciar al confort, el estilo y la tecnología. Cabe destacar, sin embargo, que los jóvenes españoles no ven los coches eléctricos como una opción temporal, sino como un paso hacia el futuro en el desarrollo del transporte, que apoyan. Además, en España, la Generación Z utiliza cada vez más servicios populares de coche compartido como Zity, Wible y Free2Move. Esto es lógico, ya que grandes ciudades como Madrid y Barcelona cuentan con zonas de bajas emisiones y políticas de aparcamiento cambiantes que animan a los jóvenes a utilizar diversas alternativas y opciones respetuosas con el medio ambiente.