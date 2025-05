La directora de 'El País' se convertirá en embajadora de los vinos Montilla-Moriles

Una entidad comprometida con la zona Montilla-Moriles

Lainvestirá a la periodista pacense Pepa Bueno, directora de, como embajadora de los vinos de Montilla-Moriles. El solemne acto, organizado conjuntamente con el Ayuntamiento de Montilla, tendrá lugar este próximo sábado, a partir de las 13.00 de la tarde, en el alhorí del castillo de El Gran Capitán.El Gran Capítulo de la Cofradía de La Viña y el Vino de Montilla no solo reviste una especial relevancia institucional, sino que forma parte de una larga tradición en la que esta entidad reconoce a figuras de prestigio que, aunque no residentes en Montilla, han destacado por su influencia y compromiso con la cultura, la comunicación o las artes.En este contexto, la designación de Pepa Bueno se alinea con un listado de nombres ilustres que ya forman parte de esta exclusiva Orden, como los escritores Mario Vargas Llosa y Antonio Gala o periodistas como Juan Luis Cebrián, Diego Carcedo, Juan Cruz, Luis del Olmo o Rafael Cremades.Como dicta el ceremonial, durante el Gran Capítulo la nueva embajadora deberá asumir públicamente el juramento solemne de “defender las virtudes y excelencias de los vinos de Montilla y Moriles, renunciando a bebidas foráneas, que enturbian la mente y adormecen la libido”. Será Carmen Calvo Poyato, presidenta del Consejo de Estado y, quien ejerza la defensa de la idoneidad de la candidata ante el Capítulo, resaltando sus méritos y trayectoria.Nacida en Badajoz el 25 de enero de 1963, María José Bueno Márquez es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente dirige el diario, cargo que asumió en agosto de 2021, convirtiéndose en la segunda mujer en ostentar dicha responsabilidad en este rotativo fundado en 1976.Desde su llegada a la dirección, ha apostado por un periodismo de calidad, fortaleciendo la investigación, la transparencia editorial y financiera, así como temas clave como la igualdad de género, los derechos humanos y el cambio climático. También ha impulsado la transformación digital del medio, con la incorporación de nuevos formatos como pódcasts o contenidos multimedia.Su dilatada trayectoria periodística incluye responsabilidades en medios como Radio Nacional de España (RNE), donde inició su carrera, así como Televisión Española (TVE) y la Cadena SER, donde fue durante años una de las voces más reconocidas de la radio española.Ha presentado y dirigido espacios tan emblemáticos como, además de haber colaborado con distintos medios escritos, como. También ha participado en iniciativas sociales como la Asociación Escuela para Todas, centrada en la escolarización de niñas en Camboya.El reconocimiento como embajadora de los vinos de Montilla-Moriles se suma a otros galardones obtenidos a lo largo de su carrera, como el Premio Agustín Merello de la Comunicación, entregado por la Asociación de la Prensa de Cádiz en 2021, o su inclusión en 2022 en lacomo una de las 100 mujeres más influyentes de España.La Cofradía de La Viña y el Vino de Montilla Moriles, a través de este acto, refuerza su compromiso con la proyección y defensa de una de las señas de identidad más importantes del sur de Córdoba: sus vinos, que combinan tradición, prestigio y un vínculo profundo con el territorio. Por ello, se anima a toda la ciudadanía a acompañar y arropar este nombramiento en un acto que, más allá del protocolo, constituye una celebración del patrimonio cultural y enológico de la ciudad.Desde su fundación en 1990, los integrantes de la Cofradía de la Viña y el Vino han demostrado su compromiso con la promoción y con la defensa de los caldos que se elaboran en la zona. No en vano, el colectivo tiene como principal objetivo contribuir al conocimiento de las excelentes cualidades de los vinos de laa través de la organización de actos periódicos de carácter cultural como son las Exaltaciones y Salutaciones al Vino, así como ceremonias de investidura de nuevos Cofrades, Cofrades de Mérito, Embajadores y Mentores a personas que destacan por la defensa y vinculación al vino de Montilla.La entidad, de la que llegaron a formar parte personalidades de la cultura comoo Antonio Gala, también organiza la Ruta de los Lagares de Montilla-Moriles, fomentando además el hermanamiento con denominaciones de origen de productos afines al vino. En 2023, el colectivodurante el transcurso de un acto que tuvo lugar en el Patio de La Marquesina de