El PSOE reclama a la Junta "soluciones inmediatas" al problema de las ambulancias

Isabel Ambrosio, parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba, ha cargado esta tarde contra el Gobierno de Moreno Bonilla y la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Rocío Hernández, por “escurrir el bulto” y no aportar soluciones a la treintena de trabajadores del servicio de ambulancias en la provincia que,, fueron despedidos por la anterior empresa concesionaria al renunciar y descapitalizarse, por lo que ha exigido la subrogación de estos conductores “como les había prometido el propio presidente de la Junta de Andalucía y la consejera de Salud en conversaciones de primera mano”.Ambrosio, que ha mantenido una reunión con una representación de los trabajadores afectados en la sede provincial del partido junto con el secretario de Organización del PSOE cordobés, Antonio Gallego, ha incidido en la necesaria subrogación de los trabajadores y en el “compromiso incumplido” del Gobierno de Moreno Bonilla, así como en la exigencia de que se reestablezca el servicio de transporte sanitario “con garantías y calidad para los hospitales de Montilla y Puente Genil”, y que afecta a pacientes de toda la comarca de la Campiña Sur.“Pasan los días y ningún responsable del Gobierno andaluz les dice nada”, ha apuntado la dirigente socialista, que también ha recordado que la anterior empresa adjudicataria adeuda a los conductores ocho nóminas por haber estado trabajando sin cobrar.Ambrosio ha insistido en la falta de soluciones del Gobierno andaluz en un problema “que es de su responsabilidad", y ha aclarado que, "ni los trabajadores ni el Grupo Socialista van a pedir nunca que se haga algo fuera del paraguas de la legalidad, pero que lo cierto es que a los trabajadores se les ha agotado la paciencia ante tantas palabras bonitas de la Junta y de promesas que no llegan". En este sentido, ha afirmado que el Gobierno andaluz "tiene argumentos y tiene instrumentos legales para hacer posible que estos hombres y mujeres vuelvan a trabajar en aquello que saben hacer".La parlamentaria ha reprochado a la consejera del ramo “el cuajo de seguir sin actuar y estar con los brazos cruzados pese a haber sido consciente desde hace meses de este problema”, al tiempo que le ha afeado que “no puede pedirle más paciencia a los trabajadores, que están pidiendo dinero prestado a sus familias para poder vivir, y que han pasado por huelgas intermitentes porque no podían soportar la pena de abandonar a los mayores y a los enfermos y dejarles sin traslados en ambulancias”.