Aureliano Sáinz | ¿Te acuerdas de Norah Jones?

No sé si el nombre de esta cantante estadounidense te suena. En gran medida, dependerá del tipo de música que te guste. En el caso de que no te suene su nombre, estoy casi seguro de que la canción que más abajo propongo no te va a ser indiferente, pues creo que es una de las baladas de amor más bellas que se han publicado en lo que llevamos de siglo.En el caso de que la conocieras, es posible que te preguntes a cuento de qué traigo ahora el nombre de la hija de Raví Shankar, el virtuoso del sitar indio, músico que hace bastantes décadas se dio a conocer en Occidente por las colaboraciones que tuvo con los Beatles, especialmente, con George Harrison.Bueno, la razón está en que en este año 2025 ha publicado su último disco, lo que me sirve de excusa para que volvamos a escuchar la maravillosa canción) que apareció en su primer disco, allá por 2002.Y si me remito a su primer disco,), se debe a que su salida al mercado fue una auténtica sorpresa. Nadie se esperaba que una chica de tan solo 23 años creara un trabajo, no solo como cantante sino también como autora de algunas de las canciones, tan sólido, con esa voz suave, casi susurrante, que logró el respaldo de muchos que, pronto, se convirtieron en incondicionales seguidores.Sin apenas promoción,salió a la venta en febrero de 2002. No obstante, el boca a boca empezó a funcionar, de forma que el disco empezaba a escucharse con más frecuencia, al tiempo que las ventas comenzaban a dispararse.En el otoño de ese año, se había vendido el millón de copias, llegando, posteriormente a alcanzar los 18 millones. En países tan dispares como Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, en Europa, o Australia, Nueva Zelanda, Singapur o Hong Kong, en las antípodas de los anteriores, llegó a ser disco de platino. Al año siguiente, en la 45.ª edición de los Grammy, recibió cinco premios, entre los que se encontraban los de mejor álbum, canción, disco del año y mejor artista novel.Han transcurrido más de dos décadas desde su inicio. En la actualidad, Norah Jones es una artista con identidad propia, fácilmente reconocible dentro del mundo de las cantantes femeninas, dado que su trayectoria en todo ese tiempo no ha bajado en la calidad de interpretaciones y composiciones.Así pues, es buen momento para recordarla, volviendo a escuchar esa hermosa melodía con ritmo suave de tango, que, para algunos, puede ser un descubrimiento y, para otros, un placer recordarla en el que a mí me parece el mejor tema de los doce de ese disco inicial.