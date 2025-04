Una mujer de 50 años resulta herida en un accidente de tráfico junto a Bodegas Gracia

Una mujer de 50 años ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo de Montilla, a la altura de las instalaciones de. Según han confirmado adesde el servicio de, perteneciente a la, los hechos han tenido lugar poco antes de las 7.50 de la mañana, en un momento en el que el tráfico en la zona era muy fluido.Por causas que están siendo investigadas por la Policía Local y que no han trascendido, alrededor de las 7.50 de la mañana se ha producido una colisión entre dos turismos en el tramo de la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo más próximo a la calle Albero.Como consecuencia del accidente, la conductora de uno de los vehículos implicados, una mujer de 50 años cuya identidad no ha sido facilitada, resultó herida tras golpearse en el pecho con el volante de su coche, por lo que fue trasladada de urgencia hasta el, aunque su estado no revestía gravedad, según las mismas fuentes.Además de agentes de la Policía Local de Montilla, en la resolución del siniestro han participado efectivos dely operarios de la grúa y de Mantenimiento de Carreteras, que han debido emplearse a fondo para despejar la vía. Estas labores han causado algunas retenciones de tráfico en la zona, que se han extendido hasta las 8.50 de la mañana, según Emergencias 112 Andalucía.