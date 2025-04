Raquel Casado acusa al PP de "actuar contra Andalucía" al oponerse a la condonación de la deuda

La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente,, vicesecretaria general del, ha respondido esta tarde a las críticas del portavoz delen elquien, este martes,, cuestionó la moción aprobada en el último pleno sobre la condonación de la deuda autonómica.Casado ha manifestado su "sorpresa" ante el intento del PP de "reabrir en los medios de comunicación un debate que ya tuvo lugar en el pleno del Ayuntamiento y que concluyó con la aprobación mayoritaria de una moción clara, concreta y plenamente justificada".En su intervención, la edil montillana ha acusado a Cabello de Alba de "limitarse a repetir, punto por punto, el argumentario que el Partido Popular de Feijóo mantiene a nivel nacional y autonómico, ignorando los intereses de Andalucía y, en concreto, de municipios como Montilla".Según ha defendido la representante socialista, el PP "comparece para seguir sin aportar ni un solo motivo por el que la condonación de la deuda perjudique a Andalucía, simplemente porque no lo hay". En su opinión, la comunidad sería la más beneficiada por esta medida, con "una condonación de 18.791 millones de euros" y un "ahorro de 1.400 millones en intereses que podría invertirse en reforzar servicios públicos".Asimismo, Casado ha cuestionado la postura del Gobierno andaluz, recordando que, en su momento, el presidente de la, así como su consejera de Hacienda, "dijeron que querían una condonación de 17.000 millones de euros, y ahora rechazan 18.800 millones"."¿Antes sí era una medida favorable y ahora no? ¿Antes con una condonación de 17.000 millones se podían hacer cosas y ahora no?", se ha preguntado Raquel Casado, quien ha instado a Federico Cabello de Alba a "aclarar esta contradicción" en lugar de "repetir a pies juntillas lo que sus jefes le mandan".Tal y como avanzó este periódico, Federico Cabello de Alba criticó la moción presentada por el PSOE en el último pleno municipal, denunciando que el equipo de gobierno "actúa sin el más mínimo criterio ni pensamiento crítico" y "alineándose con las decisiones del Gobierno central sin cuestionarlas". En opinión del edil popular, la condonación de la deuda autonómica responde a "un pago político" en el contexto de la investidura dey no a "un criterio de justicia financiera".