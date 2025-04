Miguel Ángel Peña (PCA): "La república se basa en la igualdad política de los ciudadanos"

En el marco de las actividades organizadas pory elen Montilla con motivo del 14 de abril, ayer tuvo lugar la conferencia, impartida por, profesor de Geografía e Historia y responsable del Área Ideológica del PCA de Córdoba. Durante su intervención, Peña reflexionó sobre los valores de las dos experiencias republicanas en España y su aplicabilidad en la actualidad., concejala de IU en el, destacó la importancia de estos actos no solo para recordar la Segunda República, sino para "trabajar por el advenimiento de la Tercera". Asimismo, la edil montillana recordó que mañana sábado "es un día muy importante para la historia de la República Española porque se suele conmemorar el 14 de abril, pero no hay 14 sin el 12, es decir, sin el día de aquellas elecciones municipales que dieron la victoria mayoritaria en las grandes ciudades a las candidaturas republicanas".Durante su conferencia, Miguel Ángel Peña abordó la necesidad de construir una república para el siglo XXI basada en los valores de las dos anteriores. "Las dos primeras experiencias de democracia en España coinciden con las dos experiencias republicanas", afirmó el especialista.A su vez, el ponente destacó que "la Primera República trajo el sufragio universal masculino y la Segunda amplió este derecho a las mujeres". También subrayó la importancia de los derechos sociales y la igualdad política. "Si estamos hablando de igualdad política, no puede haber una familia privilegiada que obtente un cargo del Estado y que pase de padre a hijo simplemente por tener el mismo apellido", apuntó.El historiador explicó que "las dos repúblicas son una experiencia democrática y social" y que "los sectores oligárquicos se oponen a esos avances". En este sentido, señaló que ambas experiencias terminaron con golpes de Estado porque "la oligarquía no acepta la democracia: ni la aceptó en el siglo XX con la Primera, ni la aceptó en el siglo XX con la Segunda".En relación con la situación política actual, Peña manifestó que "si bien la conciencia republicana puede no estar creciendo rápidamente, sí lo hace el desengaño y el cuestionamiento del sistema político actual". También mencionó la manifestación republicana que tendrá lugar en Madrid el 13 de junio, resaltando la creciente movilización social en favor de una nueva república.Lascomenzaron el pasado viernes 4 de abril con la proyección del documental, una obra de la televisión sueca de 1976 que recoge testimonios de la lucha antifranquista femenina. Mañana sábado, 12 de abril, a partir de las 11.00 de la mañana, una caravana de coches recorrerá las calles de Montilla hasta el cementerio municipal, donde se realizará una ofrenda floral en la fosa común y se leerá un manifiesto por la República.Además de estos actos, IU Montilla ha querido aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a la participación en la Marcha Republicana 2025, convocada para el 15 de junio en Madrid bajo el lema. "En 2024 conseguimos movilizar a 30.000 personas, y este año queremos superar esa cifra y consolidar la marcha como un hito anual contra la monarquía", explicó, portavoz del Grupo Municipal de IU en elLa marcha, en la que participan más de 150 organizaciones, entre ellas el PCE e IU, se ha convocado en fechas próximas al 19 de junio, aniversario de la coronación de Felipe VI. "El poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada, la oligarquía, que se atrinchera en los aparatos del Estado y en los consejos de administración de grandes empresas y no acepta la soberanía popular", denunció García Romero.Con estos actos, IU Montilla reafirma su apuesta por un modelo republicano, democrático y participativo en el Estado. "Decimos no a la monarquía, sí a la democracia y que Felipe VI sea el último rey de nuestro país", concluyó el coordinador local de la organización en Montilla.