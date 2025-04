Izquierda Unida conmemora en Montilla el 14 de abril y llama a movilizarse por la Tercera República

Como cada año,y elen Montilla organizan diversas actividades con motivo del 14 de abril, fecha en la que se conmemora la proclamación de la Segunda República en España. Este año, la iniciativa no solo busca recordar este periodo histórico, sino también abrir el debate sobre el actual modelo de jefatura de Estado en España."La monarquía no es una institución democrática porque no la hemos votado y proviene de una dictadura fascista que, además, hereda la Jefatura del Estado por privilegios medievales de sangre", afirmó, coordinador local de IU Montilla, quien defendió la necesidad de impulsar un proceso constituyente "que permita a la ciudadanía decidir libre y democráticamente entre monarquía o república".Las actividades programadas arrancan en Montilla el viernes 4 de abril, a las 19.30 de la tarde, en la sede de IU, con la proyección del documental, un testimonio audiovisual de la lucha antifranquista femenina rodado en 1976 por la televisión sueca.El jueves 10 de abril, a las 20.00 de la tarde, se celebrará en la sede de IU la conferencia, impartida por, profesor de Geografía e Historia y responsable del Área Ideológica del PCA de Córdoba. A su vez, el sábado 12 de abril, a partir de las 11.00 de la mañana, tendrá lugar una caravana de coches que recorrerá las calles de Montilla hasta el cementerio municipal donde, a partir de las 12.00 del mediodía, se realizará una ofrenda floral en la fosa común y se leerá un manifiesto por la República.Además de estos actos, IU Montilla ha querido aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a la participación en la Marcha Republicana 2025, convocada para el 15 de junio en Madrid bajo el lema. "En 2024 conseguimos movilizar a 30.000 personas, y este año queremos superar esa cifra y consolidar la marcha como un hito anual contra la monarquía", explicó, portavoz del Grupo Municipal de IU en elLa marcha, en la que participan más de 150 organizaciones, entre ellas el PCE e IU, se ha convocado en fechas próximas al 19 de junio, aniversario de la coronación de Felipe VI. "El poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada, la oligarquía, que se atrinchera en los aparatos del Estado y en los consejos de administración de grandes empresas y no acepta la soberanía popular", denunció García Romero.Con estos actos, IU Montilla reafirma su apuesta por un modelo republicano, democrático y participativo en el Estado. "Decimos no a la monarquía, sí a la democracia y que Felipe VI sea el último rey de nuestro país", concluyó el coordinador local de la organización en Montilla.