Martes Santo en Montilla: devoción y emoción en una jornada marcada por la incertidumbre

Montilla vivió ayer un Martes Santo de emociones intensas, marcado por la amenaza constante de lluvia, truenos a mitad del día y decisiones complejas para las tres cofradías que tenían previsto realizar su estación de penitencia. La meteorología, tan cambiante como impredecible en primavera, no impidió finalmente que los cinco pasos recorrieran las calles del municipio, aunque con itinerarios acortados y bajo la tensión permanente de un cielo encapotado.Desde el 11 de abril de 2006, cuando lavolvió a salir tras más de medio siglo de silencio, el Martes Santo se ha consolidado como una de las jornadas grandes de la Semana Santa montillana. La de este 2025 no fue la excepción, aunque sí una de las más complicadas desde el punto de vista organizativo.La primera cofradía en realizar su salida fue la. Pese a la incertidumbre inicial, la única cofradía montillana que representa el misterio eucarístico de la Transubstanciación no dudó en recorrer las calles del barrio que la vio nacer.El Señor en la Santa Cena, una imagen con profunda carga simbólica para Montilla, se prepara ahora para someterse a una restauración completa a cargo de los jóvenes especialistas, los trabajos comenzarán tras Semana Santa y durarán aproximadamente ocho meses.La talla, donada por, es obra del imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo, aunque fue concluida y policromada por José María Geronés en los Talleres Salesianos de la Trinidad en Sevilla. Bendecida el 21 de febrero de 1960, la imagen fue apadrinada porMaría Santísima de la Estrella, por su parte, fue acompañada por lade Montilla, una de las formaciones de referencia en la provincia de Córdoba, con la que mantiene una vinculación histórica.Uno de los momentos más emotivos del recorrido tuvo lugar junto a la Plazuela de la Inmaculada, donde las Madres Concepcionistas ofrecieron su tradicional canto a la Virgen en un íntimo acto de devoción, que culminó con una ofrenda floral al Santísimo Cristo del Calvario en el convento de Santa Ana.La siguiente hermandad en salir fue la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz, la más antigua de la ciudad y que.. Tras celebrar Cabildo de Aguas, su Junta de Gobierno decidió acogerse a una hora de cortesía concedida por laFinalmente, el Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra, realizaron estación de penitencia por las calles de Montilla. Como es tradicional, estuvieron escoltados por el Regimiento Córdoba 10, distinguido como Hermano Mayor Honorario de la cofradía hace unos años.En este 2025, el recorrido se vio acortado por prudencia, aunque los momentos de recogimiento y fe se mantuvieron intactos. Tras salir desde la, el cortejo pasó por las calles Iglesia, Gran Capitán, José de los Ángeles, Plaza de la Rosa, Corredera, Plazuela de la Inmaculada, Santa Ana, Ballén, Corredera, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, hasta retornar de nuevo al templo mayor de La Escuchuela.Fundada originalmente en la primera mitad del siglo XVI, esta hermandad ha sido a lo largo de los siglos testigo privilegiado de la fe de generaciones de montillanos. La salida de este Martes Santo revestía en este 2025 un carácter especialmente simbólico, al celebrarse los veinte años desde que, el 4 de marzo de 2005, laaprobara canónicamente su reorganización, impulsada por un grupo de jóvenes cofrades liderados por el historiadorEl cortejo abrió con la cruz de guía, una joya anónima del siglo XVII en madera policromada que porta la imagen de un crucificado, acompañada por los elegantes faroles realizados por Manuel Jurado y Miguel Ortiz, inspirados en la Capilla Sacramental de la Parroquia de Santiago Apóstol.Entre los detalles más destacados del desfile procesional, no pasó desapercibida la bandera corporativa, de terciopelo verde y ornamentada con una magnífica pintura de la artista local, galardonada a nivel nacional e internacional por su extraordinario talento. El tramo de acólitos que precedía al paso portaba incensarios y naveta de estilo manierista, siguiendo las líneas estilísticas del resto de insignias, obra de los Hermanos Zamorano, bajo diseño del montillanoLa última cofradía en lanzarse a la calle fue la, con sede en la casa natal de San Francisco Solano. Fiel a su identidad franciscana, la hermandad apostó por una salida valiente, aunque con itinerario reducido, tras consultar a la empresa de previsión meteorológica Andalmet y obtener también una hora de cortesía.A las 21:15 horas, la cuadrilla de costaleros del Señor, acompañada magistralmente por la, alzó su paso en homenaje a dos figuras esenciales de su historia:, consiliario perpetuo y fundador de la hermandad, y, uno de sus hermanos mayores más recordados, fallecido hace ahora 20 años en un trágico accidente que tuvo lugar en la carretera nacional N-331, a su paso por Fernán Núñez.El cortejo, que también tuvo momentos de recuerdo para el autor del paso del Señor,, conocido como, quien, recorrió las calles San Francisco Solano, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, San Luis, Alta y Baja, Aleluya, Blanco, Enfermería, San Sebastián, Virgen del Carmen, La Gavia y San Francisco Solano, ofreciendo una estampa de recogimiento, devoción silenciosa y respeto ante la inestabilidad del tiempo.Uno de los momentos más esperados llegó con elde la Virgen de la Caridad, imagen salida de las manos del imagineroen 1987. Este 2025, por primera vez, su elegante caminar fue escoltado por la Banda de Música “Jesús Nazareno” de Almogía, conocida popularmente como la, una de las formaciones más destacadas de la provincia de Málaga, con experiencia tras imágenes tan reconocidas como la Virgen del Patrocinio de Salutación o la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad de Crucifixión.Fue precisamente en Montilla donde estrenaron la marcha, compuesta por el joven director, y pensada especialmente para esta imagen montillana que camina entre los corazones de cientos de fieles. Por su parte, el paso del Señor de la Humildad y Paciencia —obra que celebraba el 350.º aniversario de su llegada a Montilla— disfrutó con la Agrupación Musical La Unión, que estrenó, marcha compuesta porque se suma así al extenso repertorio de piezas que la formación musical decana de la localidad ha dedicado ya a esta imagen de recogimiento y dolor, comoConcluía así, de manera brillante, un Martes Santo lleno de contrastes, en el que la fe volvió a imponerse a la incertidumbre y las tres hermandades pudieron compartir con Montilla el sentimiento profundo de la Semana Santa. La amenaza de lluvia no logró empañar el aroma único que dejan estas tres cofradías a su paso: incienso, cera derretida, música cofrade y profunda devoción.