La Policía Local retomará los servicios extra en Semana Santa pese a su desacuerdo con el equipo de gobierno

Los sindicatos con representación mayoritaria en la Policía Local de Montilla –la– han anunciado que, tras una reunión celebrada en la tarde de ayer, la mayoría de los agentes han decidido volver a la voluntariedad en la asignación de servicios extraordinarios durante la Semana Santa.La decisión, que ha sido comunicada a través de un comunicado remitido a, se enmarca en el contexto de "conflicto laboral" que la plantilla de la Policía Local mantiene con el equipo de gobierno del. No obstante, los sindicatos han insistido en que su intención no es perjudicar a la ciudadanía. "Pese a no estar en absoluto de acuerdo con la actitud del equipo de gobierno, no es de justicia que la ciudadanía deba sufrir por los conflictos laborales de un grupo de trabajadores", aseguran.A juicio de los representantes sindicales, el problema radica en la falta de efectivos y en el envejecimiento paulatino de la plantilla, lo que obliga a los agentes a realizar horas extraordinarias de forma reiterada. "El hecho de realizar servicios extraordinarios, dado el limitado número de profesionales que componen la plantilla y las bajas actuales, va a conllevar que las personas que pueden realizar los turnos tengan que doblarlos o realizar reenganches, disminuyendo con ello los periodos de descanso y el poder disfrutar estos días con sus familias", afirman los representantes sindicales.El conflicto laboral entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Montilla se ha intensificado en los últimos días., el equipo de gobierno municipal, a través de la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad,, rechazó este pasado miércoles las acusaciones de los sindicatos, asegurando que "el Ayuntamiento está cumpliendo con los acuerdos adoptados por Pleno de esta Corporación el 12 de abril de 2023" y que se han mejorado las condiciones laborales y económicas de los agentes en los últimos años.Asimismo, la edil montillana recordó que "son muchas las negociaciones desarrolladas estos años con el colectivo de la Policía Local, que han mejorado sustancialmente sus condiciones laborales y económicas". De igual modo, la responsable municipal de Régimen Interior aseveró que “el Área de Recursos Humanos está, como siempre, abierta al diálogo y en disposición de tratar cualquier demanda que desde las distintas áreas del Ayuntamiento mejoren las condiciones en las que se prestan los servicios públicos de los que somos responsables, elevando propuestas a través de la mesa de negociación legalmente constituida y desde la consideración a los mecanismos de trabajo y negociación establecidos en el Ayuntamiento, pero nunca bajo amenazas o coacciones, por respeto a los ciudadanos y a la propia institución”.