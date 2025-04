La lectura protege la salud mental, refuerza la resiliencia emocional y mejora la calidad del sueño

Beneficios de participar en actividades mentalmente estimulantes

La lectura habitual no solo estimula funciones cognitivas esenciales como la atención, la memoria o la concentración, sino que también protege la salud mental a largo plazo, mejora la calidad del sueño y refuerza la resiliencia emocional, esto es, la capacidad para adaptarse a situaciones estresantes y a los altibajos propios de la vida cotidiana, según han señalado los doctores, jefes de servicio de, respectivamente, dely del, con motivo de la celebración hoy del Día Internacional del Libro.El doctor Lara ha explicado, que “leer es una de las actividades más completas para el cerebro”, ya que involucra redes neuronales complejas que, con la práctica sostenida, favorecen la plasticidad cerebral. Esto permite una mayor adaptación a los cambios, mejor manejo de situaciones complejas y una respuesta emocional más equilibrada. Además, “leer antes de dormir se ha asociado a una mejora en la calidad del sueño, al facilitar la desconexión digital y reducir los niveles de activación mental”.Al leer se activan unos procesos cognitivos que consiguen interpretar signos que posteriormente generan esquemas de conocimiento y finalmente producen emociones. Y en la lectura están implicados procesos cognitivos como la atención, la concentración o la memoria, “que, al ejercitarse, cuidan la salud mental”, ha indicado.Según ha destacado, frente al consumo pasivo de contenidos en redes sociales o televisión, la lectura activa los circuitos cerebrales relacionados con la imaginación, la empatía y la reflexión crítica. “Es una actividad que exige implicación y ofrece recompensas inmediatas, como la sensación de calma o evasión, y también beneficios a largo plazo como una mayor reserva cognitiva”. Por el contrario, la búsqueda incesante en redes sociales de argumentos que aparecen intermitentemente, sin elección, genera normalmente emociones negativas como la frustración y no proporciona beneficios frente al estrés, ha este psicólogo.Cada persona puede encontrar en la lectura un espacio para el autoconocimiento y la regulación emocional. No se trata sólo de leer para aprender, sino también para sentirse acompañado, comprender mejor el mundo interior y encontrar referentes positivos, algo especialmente valioso en momentos de incertidumbre o vulnerabilidad emocional. “Un buen libro puede convertirse en una herramienta terapéutica”, ha añadido Lara.Por su parte, el doctor Orozco ha afirmado que la lectura, la capacidad de crear una representación abstracta de palabras escritas y conectarla con áreas cerebrales que codifican el significado, es una invención humana que data de hace aproximadamente 5.000 años, y que, “desafortunadamente está siendo eclipsada por una mucho más reciente, los dispositivos electrónicos”.El doctor ha destacado que la lectura es una habilidad aprendida y no innata, por lo que debe fomentarse desde la infancia y mantenerse durante toda la vida. Los estudios científicos han demostrado que los niños que dedican más tiempo a la lectura de libros tradicionales fortalecen el lenguaje, las funciones ejecutivas y el rendimiento académico con relación a los niños que utilizan más los dispositivos electrónicos, que incluye un mayor porcentaje de casos con retraso en el lenguaje, obesidad, problemas académicos y exacerbación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.Leer, escribir y participar en actividades mentalmente estimulantes, sin importar la edad, puede ayudar a mantener intacta la memoria y las habilidades del pensamiento. Existen numerosos estudios que demuestran que las personas que participan más frecuentemente en actividades mentalmente desafiantes, tanto en etapas tempranas como tardías de la vida, “tienen una tasa más lenta de deterioro de la memoria en comparación con aquellos que no participan en tales actividades”, ha señalado el doctor Orozco.Estos hallazgos apoyan la considerada como hipótesis de la reserva cognitiva, ha afirmado, en la que las tareas mentales ayudan a mantener y desarrollar conexiones entre las células cerebrales y más adelante, a lo largo de la vida, estas conexiones ayudan a compensar el deterioro cognitivo asociado a la vejez y los causados por procesos neurodegenerativos primarios como la enfermedad de Alzheimer o la demencia por cuerpos de Levy.De esta manera, la lectura, la escritura y la realización de actividades mentalmente estimulantes se asocia con una disminución del deterioro cognitivo, independientemente de la causa, sobre todo, si se lleva a cabo una hora diaria aproximadamente.Ambos especialistas han insistido en que la lectura estimula la actividad cerebral, manteniendo el cerebro dinámico, activa neurotransmisores directamente relacionados con la salud emocional y el estado de ánimo, como la serotonina y la dopamina. Leer favorece la empatía posibilitando el entendimiento de otros puntos de vista y ejercita el respeto y la comprensión hacia los demás. “La inmersión en el entorno imaginario que nos proporciona la lectura genera pensamientos y emociones diversos y enriquecedores que mejoran la salud mental de las personas, desvinculándolas de su individualidad”.Fomentar el hábito lector desde edades tempranas y mantenerlo a lo largo de la vida aporta beneficios comparables al ejercicio físico: “la lectura entrena el cerebro y lo mantiene dinámico, saludable y preparado para afrontar los desafíos del día a día”.