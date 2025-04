La Carrera Popular Los Califas bate récord de participación con destacada presencia montillana

NOTA: Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico a montilladigital@gmail.com y este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración. Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico ay este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración.

La Carrera Popular Los Califas, puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares de la, vivió este fin de semana una edición histórica en la capital cordobesa, convirtiéndose en la más numerosa de su ya dilatada trayectoria. Además, en paralelo, se disputó el Campeonato de Andalucía de 10.000 metros, donde los mejores fondistas de la región midieron sus fuerza –entre ellos, varios atletas montillanos que dejaron huella en ambas competiciones–.Uno de los nombres propios fue el de, del, quien logró una victoria sobresaliente en la categoría Juvenil Masculina, consolidándose como una de las grandes promesas del fondo andaluz, tal y como atestiguan sus éxitos más recientes, de los que ha ido informandoPor su parte, las hermanas, que defienden los colores del, finalizaron en quinta y séptima posición en las categorías Sub 20/23 Femenina y Senior Femenina, respectivamente. A ellas se sumó su compañera de equipo,, con un séptimo puesto en la categoría Máster D Femenina.Eltambién firmó un papel destacado, conproclamándose campeona en la categoría Máster E Femenina ysubiendo al podio con un meritorio tercer puesto en la misma categoría.En el apartado masculino,fue decimotercer clasificado en Máster D, mientras quecruzó la meta en decimoquinta posición en Máster A Femenina.terminó decimosexto en Máster C Masculina yfue vigesimoquinta en Sénior Femenina.Otros montillanos que completaron la prueba fueron(30.º en Máster E Masculina);(35.º en Máster E Masculina);(38.º en Máster A Masculina);(49.º en Máster E Masculina) o(55.º en Máster C Masculina).También participaron en la prueba(63.º en Senior Masculina);(85.º en Máster B Masculina) y varios integrantes del, como(31.º en Máster A Masculina);(41.º en Máster C Masculina);(61.º en Máster D Masculina) y(69.º en Máster B Masculina).Además,, compitiendo de manera independiente, finalizó en la 41.ª posición de Máster F Masculina. Por su parte,, que milita en el, logró una meritoria décima posición en la categoría Sénior Másculina, una de las más disputadas.La prueba, marcada por una salida masiva y algo accidentada debido a la alta participación, vivió momentos de tensión con caídas en los primeros metros que afectaron a varios corredores. No obstante, el desarrollo de la competición transcurrió con gran nivel competitivo.En la categoría absoluta masculina, el título andaluz fue para Sergio Ortiz Velasco del Trotasierra, seguido de Pedro José Garrido Bejarano del Club Ciudad de Jerez y Andrés Estepa Ortega del Unicaja. En la competición femenina, la granadina Claudia Estévez Martín, del Trops-Cuevas de Nerja, se llevó el triunfo pese a sufrir una caída en la salida, con Belén Infante Rojas del Club Guadalhorce-Álora en segunda posición y la montillana, también del Trops-Cuevas de Nerja, que consiguió la medalla de bronce.Con una participación récord y el destacado papel de los atletas montillanos, la Carrera Popular Los Califas se reafirma como una de las pruebas más importantes del calendario atlético cordobés, consolidando su prestigio dentro del Circuito Provincial de Carreras Populares.