El paro en Montilla sube un 0,51% en marzo y se sitúa en 1.381 personas

El mes de marzo no ha sido especialmente bueno para Montilla en lo que respecta a los datos del paro. No en vano, el número de personas paradas registradas ha aumentado con respecto al mes anterior en un 0,51 por ciento. Según los datos deldel, en febrero había un total de 1.374 personas paradas registradas, mientras que en marzo la cifra ha subido hasta las 1.381, lo que supone un incremento de siete personas más en situación de desempleo.Por sexos, el paro afecta en mayor medida a las mujeres, con 946 vecinas registradas en marzo, frente a los 435 hombres desempleados. En términos porcentuales, el 68,5 por ciento de las personas paradas en Montilla son mujeres, mientras que el 31,5 por ciento son hombres.En cuanto a las personas demandantes de empleo, un grupo que incluye tanto a quienes buscan trabajo activamente como a quienes participan en programas de formación o reciben el subsidio agrario, en marzo de 2025 se han contabilizado 2.938 personas inscritas, lo que supone un incremento del 3,09 por ciento con respecto al mes anterior, cuando se registraron 2.850 demandantes. En este apartado, los hombres representan el 33 por ciento (970 personas) y las mujeres, el 67 por ciento (1.968 personas).Con todo, la evolución interanual del desempleo en Montilla refleja una notable mejora. Y es que hace un año, el número de personas paradas registradas era de 1.518, lo que supone que el paro ha descendido en los últimos doce meses en 137 personas, un 8,9 por ciento menos. Esta tendencia refleja una evolución positiva del mercado laboral en el municipio a lo largo del último año.Desde, su secretaria de Empleo en Córdoba,, señaló ayer que el modelo productivo cordobés está "agotado" y "tiene poco margen de crecimiento", por lo que instó a "reducir la dependencia del campo y los servicios, reindustrializar la provincia y apostar por sectores que generen oportunidades de empleo".Acaiña también remarcó que "la subida del paro no es escandalosa, pero este aumento del desempleo, unido a la bajada de los contratos, especialmente los indefinidos, de los que se registraron un 30,66 por ciento menos que el mes anterior, sugieren que Córdoba necesita invertir en nuevos sectores que generen más oportunidades de empleo, una contratación más estable y mejores condiciones laborales".Asimismo, admitió que "por lo que respecta al empleo, estamos mejor que hace un año, pero nos preocupa la menor contratación y la bajada de afiliación a la Seguridad Social en casi 3.000 personas registrada en marzo, que son síntomas de que el mercado laboral cordobés se está retrayendo".Por su parte, lainsistió ayer en la necesidad de diversificar el tejido productivo de la provincia. "No podemos depender exclusivamente del sector servicios", advirtió el sindicato, que defendió la importancia de "una industria moderna, innovadora y sostenible que actúe como motor económico y permita afrontar con más solidez cualquier crisis futura".Desde la organización sindical lamentaron que "una vez más, y pese a que hemos tenido un mes de marzo lluvioso y poco propicio para el turismo, es el sector servicios el que ha vuelto a tirar del peso de las contrataciones".Además, destacaron su preocupación por la incapacidad del mercado laboral para absorber a los jóvenes que buscan empleo, lo que "propicia que los nuevos talentos terminen por emigrar a otras provincias o al extranjero en busca de una oportunidad laboral que les permita una estabilidad y un proyecto de vida".Por último,, presidente de laen Córdoba, calificó de "muy preocupante" la subida del desempleo en marzo, "ya que es un periodo en el que normalmente se registraban bajadas en este capítulo, por lo que habrá que estar alerta en los próximos meses para comprobar si esta tendencia continúa".También mostró inquietud por la pérdida de casi 3.000 afiliaciones a la Seguridad Social en Córdoba durante marzo, "una circunstancia que a nivel nacional solo ocurrió aquí y en Jaén". López también hizo hincapié en la situación de los jóvenes cordobeses en busca de empleo, cuyo número aumentó más de un 4 por ciento en marzo."Este dato junto con el de la bajada de los afiliados a la Seguridad Social demuestran que a nuestra provincia le queda aún un largo camino por recorrer hasta convertirse en una tierra de oportunidades en la que poder labrarse un futuro no se convierta en una misión casi imposible", concluyó el dirigente de CSIF.