La Casa Joven: un refugio de oportunidades en el corazón de Montilla

Lase ha convertido, por derecho propio, en un espacio seguro en el que una treintena de adolescentes y jóvenes del municipio puede crecer, aprender y desarrollarse en plenitud. Esta iniciativa, impulsada con el respaldo de la, viene trabajando incansablemente desde hace más de tres décadas para erradicar las condiciones de vulnerabilidad que afectan a muchos menores de la localidad.Así, a través de estrategias integrales, el equipo humano de la Casa Joven ha propiciado un entorno de protección, bienestar y crecimiento personal que ha permitido a sus jóvenes integrantes empoderarse y trazar un camino hacia un futuro con mayores oportunidades.Desde el acompañamiento individualizado hasta actividades grupales, la Casa Joven de Montilla se ha convertido en un pilar fundamental para estos jóvenes en situación de riesgo. De lunes a jueves, cada jornada en este centro comienza con, un espacio de cohesión grupal que fomenta el sentido de pertenencia y la escucha activa. "Este momento de calma y conexión es crucial para fortalecer la confianza y el vínculo entre los participantes y los propios educadores", detallan los responsables del proyecto.Tras este encuentro inicial, los jóvenes disponen de un espacio especialmente acondicionado para la realización de tareas escolares, en el que cuentan con el apoyo necesario para mejorar su rendimiento académico. La intervención personalizada permite, además, atender sus necesidades particulares, ayudándoles a conocerse mejor, identificar sus metas y desarrollar estrategias para alcanzarlas. "Este acompañamiento contribuye a fortalecer su autoestima, fomentar la toma de decisiones responsables y mejorar sus habilidades sociales", indican desde la FSU.Pero la jornada en la Casa Joven no se limita solo a la educación formal. Después de las tareas, los participantes disfrutan de un tiempo de ocio en el que el juego compartido, el deporte y la charla distendida cobran protagonismo. "Este espacio lúdico permite reforzar los vínculos entre los jóvenes y consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo del día, siempre en un ambiente de respeto y confianza mutua", precisan las mismas fuentes.Uno de los mayores logros alcanzados por la FSU ha sido la práctica erradicación del absentismo escolar entre los participantes del programa. Gracias a la estrecha colaboración con los centros educativos, los Servicios Sociales dely el Centro de Salud, se ha logrado un seguimiento integral que ha permitido mejorar no solo la asistencia a clase, sino también el rendimiento académico. "Los adolescentes han adquirido hábitos de estudio, estilos de vida más saludables y una visión más positiva de su futuro", sostienen los promotores del proyecto.Con todo, el éxito de esta iniciativa no habría sido posible sin el compromiso de la comunidad y de instituciones públicas como la–a través del– o el propio Consistorio montillano. "La implicación de las familias, la colaboración de voluntarios y la coordinación con distintas entidades han sido claves para ofrecer una atención integral a los jóvenes", resaltan desde la organización, para subrayar que la Casa Joven no solo ha brindado apoyo a estos adolescentes sino que, también, ha generado un "cambio social" que impacta en todo su entorno.Por todo ello, la Fundación Social Universal –una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo– celebra con orgullo los avances logrados por estos jóvenes y reafirma su compromiso de continuar con esta labor "mientras haya adolescentes en Montilla que necesiten apoyo para alcanzar sus sueños"."El trabajo no se detiene, y cada puerta que se abre en la Casa Joven es una oportunidad para transformar vidas y construir un futuro más esperanzador para la juventud de la localidad", reconocen desde la entidad, cuya sede se encuentra en el antiguo Colegio Virgen de las Viñas, junto a las instalaciones de