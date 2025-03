El paso de la borrasca Jana deja otros 25 litros de lluvia y algunas balsas de agua en Montilla

Tromba de granizo en Fernán Núñez

25 litros por metro cuadrado. Ese es el balance final que dejó durante todo el día de ayer en Montilla el paso de la borrasca Jana, que llegó a generar algunas balsas de agua en varios puntos ya habituales del casco urbano, como la Avenida de la Constitución, junto al acceso principal alSegún el último informe que ha publicado a las 11.06 de esta mañana la, la localidad registró durante la jornada de ayer 25,10 litros por metro cuadrado, lo que sitúa el balance total del mes de marzo en 86,60 litros por metro cuadrado, 38 más que la lluvia registrada a lo largo de todo el mes de febrero, cuando se alcanzaron los 48,60 litros.Las últimas horas de ayer y la madrugada han transcurrido sin apenas avisos relacionados con las lluvias, más de allá de una veintena de casos, fundamentalmente por incidencias en la red secundaria de carreteras por acumulación de agua y barro, así como obstáculos en la vía como piedras y desprendimientos. Así lo ha precisado la, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la, que ha atendido, además, algunos incidentes puntuales por anegaciones, especialmente en las provincias de Granada y Málaga.El municipio cordobés de Fernán Núñez registró ayer tarde una fuerte tormenta de granizo que dejó anegados varios puntos del casco urbano y una vivienda afectada por inundaciones en la calle Góngora, según confirmaron fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.Tal y como avanzó, el temporal estalló pasadas las 17.00 de la tarde y, en cuestión de minutos, se intensificó hasta cubrir el suelo con una capa blanca de hielo, dando al paisaje una apariencia invernal. La acumulación de granizo obstruyó las alcantarillas, lo que agravó la situación cuando la lluvia continuó cayendo sin tregua. En poco tiempo, las calles del municipio se convirtieron en auténticos torrentes.La particular orografía de Fernán Núñez, con numerosas calles en pendiente, favoreció el rápido desplazamiento del agua hacia las zonas bajas. La calle El Arenal se transformó en un auténtico río que desembocó en el Llano de las Fuentes, desde donde las corrientes siguieron su curso hacia los arroyos de la Campiña y finalmente al río Guadajoz.La fuerza del agua no solo anegó las calles, sino que también irrumpió en algunas viviendas, causando inundaciones. Ante la emergencia, numerosos vecinos retiraron sus vehículos de las áreas más expuestas para evitar daños mayores. Aún se está evaluando el alcance total de los desperfectos ocasionados por el temporal.Un desprendimiento de ladera ha motivado el corte de un carril en la A-45, a su paso por Casabermeja en Málaga. En este mismo sentido, también se ha visto afectada parcialmente la N-340 en Salobreña, Granada, por piedras en la calzada, aunque a esta hora ya está totalmente limpia.El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado que "pese a que las lluvias van a dar esta jornada algo de tregua, desde la Agencia de Emergencias se sigue muy pendiente del estado y niveles de cauces y aforos de embalses y ríos, por si fuera necesario adoptar medidas preventivas para la población, puesto que las lluvias de estos días han elevado los niveles en distintos puntos".De hecho, en la provincia de Sevilla, en Alcolea del Río, la subida del caudal del río Corbones motivó, ayer a las 14.00 horas, el corte de la SE-4104. Antonio Sanz también ha apuntado que "el Guadalete en Jerez de la Frontera presenta un lento descenso".La borrasca Jana ha dejado en la comunidad autónoma andaluza, desde su llegada, un total de 1.277 incidentes. Por provincias, Málaga y Cádiz son las que han registrado un mayor volumen de avisos, con 333 y 277 emergencias coordinadas respectivamente.Les han seguido Sevilla (193), Huelva (165), Granada (114), Córdoba (110), Jaén (48) y Almería (37). Hasta el momento, la jornada del sábado día 8 de marzo, ha sido el de mayor actividad por lluvias de este episodio meteorológico con hasta 491 emergencias gestionadas.La Junta mantiene activo el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), en fase de emergencia, situación operativa 1, desde las 12:45 horas del pasado sábado. Esta fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños - o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil. Hasta 32 municipios andaluces mantienen a esta hora también activado su Plan Territorial de Emergencias Local (Ptel), 13 de ellos en Huelva; ocho en Málaga; cinco en Cádiz; tres en Granada; dos en Sevilla y uno en Almería.Para hoy miércoles, se mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la zona del Estrecho; mientras que el viento será protagonista con vientos costeros en Granada, poniente y Almería capital, también con aviso amarillo. Para los próximos días se espera la llegada de una nueva borrasca que ya se ha bautizado con el nombre de Konrad, por lo que Antonio Sanz ha instado a "no bajar la guardia para evitar riesgos".