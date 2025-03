El Club Baloncesto Montilla se acerca a su objetivo

Sénior femenino

Club Baloncesto Montilla 67-38 Club Baloncesto La Carlota

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Teresa Delgado (6), María Lara (5), Carmen Lara (6), María Arroyo (5), Nazaret (12) Laura Delgado (8), Zahira (6), Isa Casado (10) y Juana (9).

DAFISA Club Baloncesto La Carlota: Violeta (7), Isa Ariza, Alba Vidal (8), María Cardoso (2), Soledad, Eugenia, Andrea Talavera, Gema (9), María José Castro (10), Itahisa (2).

Parciales: 20-4; 14-14; 20-8; 13-12.

Sénior masculino

Maristas Córdoba 42-65 Club Baloncesto Montilla

Maristas Córdoba: Angenjo (14), Success (2), Didac (5), Diego Serrano (3), Pablo (3), Eder (5), Andrés Martín (5), Bohollo (2), Carlos Luna (1), Castinger, Dani Jesús (2) y Edu Hernández.

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Rafa Ruiz (2), Jorge Delgado (4), Javi Sánchez (4), Víctor Vega (4), Dani Delgado (1), Edu Merino (7), Daniel Delgado (6), Rafa Sánchez (6), Agus Mora (4), Rodri (1), Mario Carmona (11), Javier Delgado (6) y Rubén García (7).

Parciales: 14-21; 16-10; 10-11; 2-20.

Una nueva semana de alegrías para el. En una dinámica positiva que se mantiene en el tiempo, los dos máximos representantes del ámbito baloncestístico de la localidad volvieron a obtener sendas victorias. Por parte masculina, los chicos dealcanzaron un merecido triunfo en Córdoba, siendo decisivo un último cuarto exuberante.En el lado femenino, el cuadro decerró la fase regular del campeonato con un nuevo éxito al vencer a La Carlota por 29 puntos de diferencia. Con el liderato ya, las féminas del Club Baloncesto Montilla comenzarán las eliminatorias por el título en busca de un nuevo entorchado para las vitrinas del club.Finaliza la primera parte de la liga con pleno de victorias para las chicas de Agus Leiva. En la última cita, las montillanas construyeron un nuevo triunfo, esta vez ante el Club Baloncesto La Carlota, marcado por un primer cuarto de máxima superioridad y una buena gestión en el resto del encuentro. La pelea por el título comienza ahora para el conjunto vinícola en unas disputadas eliminatorias donde se decidirá el campeón a nivel provincial.La contienda tuvo un inicio altamente efectivo para las montillanas. Con canastas dentro de la zona, unidas a varios triples, las diferencias en el marcador se hicieron mayores con el paso de los minutos. La concentración en defensa por parte local, que solo permitió dos canastas a las visitantes, hizo el resto.Tras concluir el primer cuarto con un 20-4 de parcial, el segundo acto sería más igualado. Las canastas en ambos bandos se alternaron, factor que provocó la imposibilidad de acercarse en el marcador a las visitantes. La efectividad local desde el perímetro con 4 triples, se mezcló con buenas intersecciones en la zona para las carloteñas. Todo ello, hizo que el segundo cuarto acabará en tablas.El tercer cuarto sería el definitivo punto de inflexión en el partido. Un arreón local sentenció la contienda. El acierto interior aumentó las distancias, colocando un +28 en el electrónico para las montillanas que ya sería insalvable para un Club Baloncesto La Carlota que perdió la frescura en ataque.Con todo decidido, el último período mostró el pundonor carloteño para maquillar el marcador y que la diferencia en el marcador no aumentara. Las montillanas supieron gestionar el resultado y con varios ataques concluidos con éxitos a largo del cuarto, cerraron el encuentro., con un +15 de valoración y 12 puntos en su haber, junto a los diez rebotes desería lo más destacado en un Sénior femenino que hice mostrando su clara intención de alcanzar la gloria.Victoria contundente de los montillanos en la siempre complicada cancha de Maristas Córdoba. Con el recuerdo de la derrota en casa en la primera vuelta, los vinícolas buscaban resarcirse y mantener su inmaculada trayectoria en los últimos meses que les ha permitido ser firmes candidatos a la pelea por el título provincial.El encuentro comenzó con dos equipos poco acertados de cara a canasta, necesitando ambos contendientes aclimatarse al choque para verse fluidez en ataque. Tras esta fase, ambos equipos comenzaron a intercambiarse ataques efectivos que no permitían decantar la balanza para ninguno de los bandos. A tres minutos del final, la circulación de balón montillana y el acierto en el juego interior provocó una ligera ventaja para los montillanos de +7 en el electrónico, cerrando así el primer acto.El segundo período tuvo un primer parcial de 5-0 para los locales que apretaron, de nuevo, el encuentro. Por suerte para los intereses visitantes, la reacción fue inmediata y las distancias se pudieron mantener hasta que, llegados al ecuador del segundo cuarto, un nuevo arreón de Maristas con varios triples y anotaciones desde el tiro libre puso por delante al conjunto capitalino. No se amedrentó el plantel montillano, provocando varias faltas y posteriores canastas desde el tiro libre para alcanzar el descanso con +1 de ventaja en el marcador.Tras el paso por vestuarios, el encuentro siguió con la misma perspectiva. Ni cordobeses ni montillanos imponían su juego. Ambos equipos se distribuyeron las superioridades en el resultado, siendo algo superior el equipo albiazul en la pintura; aspecto determinante para obtener el triunfo parcial por 10-11 en el tercer cuarto.Con esta perspectiva, se llegó al último cuarto. En ese instante, la inspiración se apoderó del cuadro de Jesús Contreras para firmar un período más que plausible. La efectividad en el tiro libre fue destacable, sumándose la aportación del juego interior y una defensa que subió en intensidad.Todo ello, provocó una diferencia cada vez mayor en el marcador. Una sola canasta para los locales en todo el cuarto fue el claro ejemplo de la superioridad mostrada por los montillanos en este período. Con un porcentaje del 64 por ciento en el tiro de dos, unido a la conquista del tiro libre que alcanzó el 71 por ciento, el Club Baloncesto Montilla certificó un nuevo triunfo., con un +10 de valoración, junto a los 11 puntos dey los siete rebotes defueron los aspectos más destacables en una victoria fraguada desde el compromiso colectivo y la firmeza en todas las facetas del juego por parte vinícola.