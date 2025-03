Aureliano Sáinz | ¿Qué fue de Robert Plant?

A quienes les gusta la música rock, en todas sus variantes, y conocen su ya larga historia saben que, en Londres y en el mítico año de 1968, surge la banda Led Zeppelin, que fue capitaneada por el guitarrista Jimmy Page, con Robert Plant como vocalista, John Paul Jones como bajista y teclista y John Bonham a la batería.No voy a extenderme mucho en ella, puesto que, con el fallecimiento de John Bonham en 1980 dieron por finalizada su brillante trayectoria, algo que puede comprobarse en los nueve álbumes de estudio que nos dejaron como legado. Aunque, bien es cierto, que posteriormente tuvieron algunos esporádicos encuentros de los que dejaron constancias con grabaciones en vivo.Quienes escucharon a Led Zeppelin, una de las cosas que más les impactaba era la potente y versátil voz de Robert Plant, por lo que es de imaginar que sintieran cierta nostalgia de este portento vocal, dado que pudiera pensarse que desapareció en medio de las brumas y de los nombres de nuevos grupos y cantantes que surgieron en este mundo inagotable de la música popular.El fallecimiento del batería fue un duro golpe para los otros tres miembros, por lo que decidieron no continuar con el nombre de Led Zeppelin; a diferencia de otros grupos, caso de los Rolling Stones, que cuando feneció Brian Jones buscaron quien pudiera sustituirlo.A pesar de los contratiempos, Robert Plant ha tenido una trayectoria infatigable, puesto que no ha dejado de trabajar y dar a luz a distintas grabaciones, fueran de tipo personal o formando parte de dúos o agrupaciones con existencia limitada en el tiempo.Así, tras la disolución de Led Zeppelin, comenzó una carrera en solitario, al tiempo que aventuraba proyectos colectivos (The Honeydrippers, Priory of Brian, Strange Sensations, Band of Joy, Sensational Space Shifters), ya que no quería estar de manera estable en una banda. Siempre se llevó bien con sus antiguos compañeros. De ahí que, entre 1994 y 1998, estuviera con Jimmy Page formando un dúo, de modo que juntos grabaron seis discos, fueran de estudio o en directo.Pero la gran sorpresa se produjo en 2007, cuando con Alison Krauss, una de las más destacadas cantantes estadounidenses de, graba un magnífico disco titulado. Una maravilla, teniendo en cuenta que se articulan la voz dulce y apacible de la estadounidense con la sólida y potente de Robert Plant.El disco alcanzó los números uno en Reino Unido y Estados Unidos, al tiempo que arrasó en los Grammys del año siguiente, logrando este trabajo seis premios en distintas modalidades. A mí, personalmente, me parece una maravilla, y como ejemplo os invito a escuchar una bella balada que lleva por título “Killing the Blues”.A partir de entonces, siempre esperaba que volvieran ambos a unirse para que realizaran otro trabajo conjuntamente, pues me parecía increíble que tras haber logrado unir dos campos musicales tan distintos, logrando una perfecta conjunción de sus voces, no intentaran de nuevo otra aventura musical.Se suele decir que segundas partes no son buenas; sin embargo, para gran alegría mía, y de todos los que disfrutaron con, en el 2021 salió al mercado. Nada más tener noticia de este disco, lo adquirí inmediatamente. En absoluto me pareció que fuera inferior al primero, aunque tengo que reconocer que no alcanzó la popularidad del anterior.Incorporaban nuevos sonidos y los temas no se remitían a clásicos que la gente ya conocía. Ahora, junto a temas propios, aparecían los de otros grupos, como el que abre el disco, que pertenece a Calexico, uno de mis actuales bandas favoritas. Así, escuchemos “Quattro”, que, sinceramente, me gusta más que la versión original.Desconozco si con este segundo trabajo a dúo se acaba la aventura que han compartido el británico Robert Plant y la estadounidense Alison Krauss. Por mi parte, me gustaría que en algún momento realizaran un tercer trabajo, pero me imagino que ellos habrán pensado que con estas dos publicaciones finaliza esta empresa en la que se embarcaron hace casi dos décadas.