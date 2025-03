Aureliano Sáinz | Los mejores dibujos de los niños

AURELIANO SÁINZ

Una de las preguntas que Juan Pablo Bellido me realizó en una entrevista reciente para el 'Diario Córdoba' estaba referida a cuál era el mejor dibujo que había recogido en mis años como profesor de la Universidad de Córdoba. Tal como le indiqué, me resultaba muy complicado elegir uno entre los miles que tengo archivados. De todos modos, le sugerí que el que muestro ahora en portada, correspondiente a una chica de sexto curso de Primaria, me parece magnífico. Podría decir que puede encabezar una selección de diez dibujos que siempre estarían entre los mejores y que ahora los explicaré brevemente.En principio, debemos tener en cuenta que todos ellos han sido ejecutados en el aula, apoyándose sus autores únicamente en sus memorias visuales. Así pues, no me cabe la menor duda de que es excelente la escena creada por una niña de 12 años en la que aparece de espaldas con su familia en día de campo. Para realizarlo, junto al rotulador fino negro, ha empleado las ceras con el fin de dar color a las figuras y el entorno.Uno de los medios que ayudan a los escolares en los inicios de sus dibujos es la afición a leer y visualizar cómics, ya que sus viñetas les proporcionan algunas formas de representación de las figuras humanas de manera más sencilla que las realistas. Es lo que sucede con el de esta chica que acude a representar una escena cargada de humor para mostrarse con su perro, sus padres, su hermana y su ‘cuñao’.Este dibujo lo incluí en la primera edición de, que apareció en el año 2006. El tema que había propuesto en la clase era “Dibuja una calle”. Su autor, un chico de 12 años, que residía en un pueblo de la provincia de Córdoba, acudió a la calle en la que vivía, mostrándonos un alto grado de realismo con muy buena destreza gráfica.El dibujo que acabamos de ver corresponde a una niña de 8 años, magnífica dibujante y gran aficionada a los, por lo que acudió a la estética de los cómics japoneses para realizarlo. Conviene apuntar que la escena está realizada directamente con rotuladores, por lo que muestra una gran seguridad en sí misma a la hora de plasmar su trabajo.En los cursos superiores de Primaria o comienzos de Secundaria, es posible debatir acerca de las conductas que son el resultado de ideas y comportamientos violentos en la sociedad en la que vivimos. Las respuestas gráficas de los alumnos se suelen centrar en una acción entre dos personajes que se enfrentan; sin embargo, en esta escena realizada exclusivamente con rotuladores, su autora nos muestra, vista desde un balcón, la panorámica de una plaza en la que plasma los distintos problemas que ella considera que forman parte de la vida cotidiana.No cabe la menor duda de que la pobreza en la que viven algunos sectores de la población es una realidad que no puede negarse; aunque algunos no quieran reconocerla. Sobre este tema, la autora de este excelente dibujo que acabamos de ver acude a la representación de dos personajes femeninos para mostrar las realidades contrapuestas: por un lado, la que viven aquellas personas de clases acomodadas y, en sentido contrario, la de aquellas otras que acaban en la calle por carecer de recursos para vivir con dignidad.Cuando se han producido eventos que han impactado socialmente (caso de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York; el que aconteció en Madrid el 11 de marzo de 2004; o la pandemia sufrida a comienzos de 2020), acudo a la representación de las imágenes que han recibido los escolares por algunos medios, caso de la televisión, o a las experiencias vividas directamente. En este caso, se trata de uno de los dibujos que recogí de un colegio de Madrid cercano a la estación de Atocha. Su autora, una niña de once años nos manifiesta con toda expresividad el horror que se vivió en el 11-M.Podríamos decir que casi todos los temas pueden ser representados, teniendo en consideración las edades de los alumnos. Lógicamente, el deporte y, de modo concreto, el fútbol son dos de ellos. Del fútbol, quisiera mostrar este magnífico dibujo que realizó un alumno de primero de Secundaria hace algunos años. La escena la plasmó en ángulo picado, mostrando a jugadores del Real Madrid y del Barcelona enfrentados en un supuesto partido.Cierro esta breve selección de diez dibujos con el de una niña que eligió el tema de la gimnasia rítmica. La escena, protagonizada por una gimnasta, nos la muestra con toda la capacidad de observación del cuerpo femenino en plena actividad de la actuación. Como dato curioso, la autora plasmó las gradas todas ocupadas por figuras femeninas, como si fuera indicio de que este deporte es de interés exclusivo del género femenino.