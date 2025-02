Vecinos de Montilla se encierran en el Ayuntamiento en defensa de la sanidad pública

La lucha no cesa. Elha sido escenario de laconvocada por la, que a las 15.00 de la tarde de ayer inició un "" que se ha prolongadoy que ha tenido el salón de plenos comoA primera hora de la tarde, unaeran los encargados dede una movilización queen municipios de la comarca y que mañana llegará también hastacon el objetivo de poner elen los "problemas que atañen al servicio público de salud en Andalucía".Laalcanzó sua las 18.00 de la tarde,a las puertas de la Casa Consistorial a la que–algunos procedentes de municipios de la Campiña cordobesa– que, más tarde, decidieronen ela los integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla que se habían concentrado desde primera hora.El portavoz de la plataforma,, desveló un listado actualizado delque acumulan ely el de Puente Genil en algunas especialidades. Así, las citologías y las biopsias acumularían ya, mientras que la espera para acceder a lasalcanza los tres meses. "En Medicina Interna y Otorrinolaringología, laes de cinco meses y, en Oftalmología, va ya por", aseguró Bellido.Por su parte, el alcalde de Montilla,, dio laa las personas participantes en el encierro y subrayó “la importancia de seguir reclamando para la Campiña Sur uncomo medida de freno delprimaria y hospitalaria que arrastra la comarca desde la integración de los hospitales de Montilla y Puente Genil en el”.El primer edil se refirió también a las obras de ampliación del centro sanitario de La Retamosa , que definió como un "", ya que "ni sobre la UCI ni el área quirúrgica ni se ha aumentado el, mientras nos preguntamos”. En ese sentido, Llamas recordó que elha pasado de los 9.000 millones de euros desde 2018 a losde la actualidad., la protesta también contó con el "" del Grupo Municipal de, cuya portavoz,, defendió que las deficiencias que se vienen denunciando en elresponden a "unacon toda la mala fe paray de la salud de las personas".La portavoz de IU recordó que "es una obligación del Gobierno andaluz delvelar por la salud del pueblo andaluz y que lasea eficiente, urgente y digna". Por ello, aseveró que "no vamos a bajar los brazos ante estas injusticias y estosy a la vida" de los andaluces."El manido argumento de laya no se lo cree absolutamente nadie porque en las clínicas privadas sí que hay médicos", apuntó Rosa Rodríguez, quien censuró el "a clínicas privadas a las que, además, se le hacen adjudicaciones de, sin pasar por los trámites legalmente establecidos", motivo por el cual, el Gobierno de"está siendo investigado ante un", en palabras de la edil."Ladel Gobierno andaluz no es la vida de la gente sinode unos pocos, por eso Izquierda Unida apoya y apoyará las acciones de la Plataforma, comoque lucha y defiende un derecho fundamental como la salud", concluyó la concejala.A partir de mañana, las plataformas trasladan susa Montalbán, La Rambla y Montemayor, para continuar la semana que viene en Fernán Núñez, Espejo, Baena y Cañete de las Torres, antes de culminar estas concentraciones elen el Palacio de la Merced, sede de la