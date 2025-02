El Ayuntamiento de Montilla acoge hoy un encierro en defensa de la sanidad pública

Equipamiento en mal estado

Laha convocado para esta tarde un "" que dará comienzo a lasen ely que se prolongaráde mañana miércoles.La iniciativa, queque se han desarrollado ya en otros municipios de la comarca y que este próximo, llegará también hasta, contará con el "" del Grupo Municipal de, tal y como anunció ayer su portavoz en el Ayuntamiento de Montilla,La protesta, quea las puertas del Ayuntamiento de Montilla que tendrá lugar a las, pretende poner elen los "problemas que atañen al servicio público de salud en Andalucía", en palabras de Rosa Rodríguez.La edil montillana se refirió a las, que pueden superar los 15 días para algunos usuarios, así como a los "imposibles de salvar si quieres que un médico de Atención Primaria te vea unen el Centro de Salud".A juicio de la portavoz de IU, "esto ocasiona que tengamos que dirigirnos a las Urgencias delpara asuntos que se podrían resolver en el Centro de Salud",así ese servicio en elA su vez, Rosa Rodríguez quiso recordar la situación de los trabajadores de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC) , que aseguran llevar. "Se juegan la vida en vehículos queestablecidas, con ruedas en mal estado, con extintores caducados que no reúnen o que no pasan las revisiones pertinentes", denunció la edil montillana, quien lamentó "todas lasa las que nos está sometiendo la".Para la portavoz de IU en el Consistorio montillano, las deficiencias que se vienen denunciando en elresponden a "unacon toda la mala fe paray de la salud de las personas". "Y eso, desde Izquierda Unida, no lo vamos a permitir", sentenció.Rodríguez recordó que "es una obligación del Gobierno andaluz delvelar por la salud del pueblo andaluz y que lasea eficiente, urgente y digna". Por ello, aseveró que "no vamos a bajar los brazos ante estas injusticias y estosy a la vida" de los andaluces.Por otro lado, la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla aseguró haber tenido conocimiento de ladel Hospital de Montilla, un equipo que se utiliza para realizar diagnósticos del aparato digestivo. "Está roto desde el mes de octubre y no hay", criticó la edil.Según Rosa Rodríguez, "para suplir esa deficiencia lo que se hace es mandar a una persona de 85 años de edad a unapara que se haga esa prueba diagnóstica", práctica que la concejala montillana calificó de ""."El manido argumento de laya no se lo cree absolutamente nadie porque en las clínicas privadas sí que hay médicos", apuntó Rosa Rodríguez, quien censuró el "a clínicas privadas a las que, además, se le hacen adjudicaciones de, sin pasar por los trámites legalmente establecidos", motivo por el cual, el Gobierno de"está siendo investigado ante un", en palabras de la edil."Ladel Gobierno andaluz no es la vida de la gente sinode unos pocos, por eso Izquierda Unida apoya y apoyará las acciones de la Plataforma, comoque lucha y defiende un derecho fundamental como la salud", concluyó la concejala, quien animó a toda la población montillana aque tendrán lugar esta misma tarde en el Ayuntamiento.