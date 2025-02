Punto colectivo

Unión Polideportiva Viso 0 -- 0 Montilla Club de Fútbol

Unión Polideportiva Viso: Melli, Isidro, Kike, Pablo Giménez, Javi, Coslado, Carmona, Miguel Moreno, Juanje, Samore y Miguelito. También jugaron: Juan, Iván, Fernando, Caye, Rodrigo y Leider.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Gorka, Tena, Pedro Crespín y Fraile. También jugaron: Sabariego, Manolete, Moslero y Sergio Heredia.

Goles: No hubo.

Árbitro: Romero Terrón, Alfonso (Huelva). Amonestó por parte local a Melli, Javi, Carmona y al técnico, Jesús Salmero. En el bando visitante, los amonestados eran Javi Ruiz, Tena y José Carraña. Expulsó por roja directa (m. 92) a Pablo Giménez.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio San Sebastián, de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, ante unos 200 espectadores.

Elvolvió a sumar una jornada más. Elante lapermite a los montillanos alcanzar lassin conocer la derrota. En sexta posición, el cuadro auriverde se mantiene a cinco puntos del ascenso yEl encuentro comenzó con lasdeen el once titular con respecto a la. Los primeros compases serían de alternancia en la posesión del esférico, viéndose el balón de un lado a otro del terreno de juego.Sin embargo, lasescaseaban, viéndose superiores las defensas a las ofensivas.en una intervención en dos tiempos a un balón rechazado y un centro deque no rematópor centímetros, sería lo más destacable en ambas porterías.La contienda era más disputada que vistosa, observándose unaen la que el balón no fluía en ninguno de los bandos, dificultando las jugadas ofensivas. El panorama cambió pasado el ecuador del primer acto, cuando llegaron lasde la primera mitad.En el únicode los montillanos en todo el partido,, con un disparo demasiado cruzado dentro del área, estuvo cerca de adelantar a los visueños. Instantes después, respondió el Montilla en un centro derematado de cabeza por, que mandó el cuero por encima del larguero.Ya en la última jugada del primer período,tuvo que intervenir con solvencia en un mano a mano conque blocó el guardameta foráneo con una rápida salida ante la llegada del jugador local. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla dio una, sobre todo en el tramo inicial. En el minuto 53,, en un disparo de larga distancia ante una indecisión del guardameta local, estuvo cerca de ver portería. No hubo suerte en la acción, volviendo el encuentro a unay sin acciones destacables.Los cambios desde sendos banquillos no tuvieron el efecto deseado, abocándose el choque a una igualada final que solo, en un mano a mano con todo a favor que erró con un disparo desviado, estuvo cerca de poder cambiar.El gol no quiso hacer acto de presencia en El Viso del Alcor y el Montilla se marchó con unque le mantiene con las opciones intactas en todos los frentes posibles. La próxima cita será, a lasen el, ante un viejo conocido, el