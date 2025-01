Falto de luz cuando lo tenía más claro

Montilla Club de Fútbol 1 - 1 Unión Balompédica Lebrijana

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Sergio Heredia, Gorka, Tena y Hugo Navarro. También jugaron Sabariego, Manolete, Fraile, Pedro Crespín y Carlos Serrano.

Unión Balompédica Lebrijana: Lebrón, Juande, Enrique, Fernando, Recio, Garrido, Lobo, Matías, Barea, David y Lauren. También jugaron Rosado, Chamorro y Vargas.

Goles: 1-0 Soto (m. 70); 1-1 Chamorro (m. 87).

Árbitro: Bazán Muñoz, Adrián (Cádiz). Amonestó por los locales a Soto, Javi Ruiz, Gorka y Pedro Crespín. Por el lado visitante, los amonestados eran Lauren, Enrique, Chamorro y el técnico, Alejandro Ceballos. Expulsó en los locales por roja directa a Rafa Martínez (con el encuentro ya finalizado). En el cuadro visitante, el expulsado por roja directa sería Fernando (m. 41).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.

Else dejó dos puntos en la matinal del domingo ante la. En un partido poco fluido en ambos contendientes y con escasez de oportunidades en sendas áreas, los montillanos desaprovecharon unade más de 45 minutos y la ventaja que le dio un tanto deen el segundo acto. Eldeja a los montillanos a cinco puntos de la zona de ascenso.El encuentro comenzó con. El retorno debajo palos, así como la vuelta deal esquema inicial, eran las notas más destacadas. Los primeros compases mostraron a dos equipos atrevidos, que buscaban el área rival. Pese a ello, las ocasiones no se producían, viéndose el esférico de un lado a otro del terreno del juego sin intervención alguna de los cancerberos.La primera ocasión no llegaría hasta el minuto 26 de partido, en un lanzamiento de falta realizado por Soto queblocó con dificultades. Dicha oportunidad fue la única reseñable en todo el primer acto. El Montilla tuvo la posesión del esférico; mientras, el cuadro lebrijano buscó balones a la espalda de la defensa auriverde. Ninguna de las dos opciones de juego dio sus frutos, llegándose a la recta final del primer tiempo sin atisbos de desequilibrio en la balanza.Alcanzado el minuto 41 en la contienda, una acción entre Lauren yacabó con el mediocentro local ensangrentado por el golpe, mostrando el colegiado laal jugador lebrijano. Tras dicha acción, Fernando, jugador visitante, golpeó el rostro de un jugador local, siendo esta situación captada por el juez de línea, que indicó al colegiado la gravedad de lo sucedido. El árbitro no dudó, expulsando cona Fernando. Con un efectivo más, el Montilla tendría toda la segunda mitad para alcanzar el triunfo. Poco después, el colegiado señaló el camino a vestuarios.Tras el descanso, el Montilla intentó tomar ely cercar la meta foránea. No obstante, la verticalidad en su juego no aparecía, viéndose fases de la segunda mitad conen el bando vinícola. La falta de claridad en los metros finales y el buen hacer de la Unión Balompédica Lebrijana en defensa causó una notoriaque pudieran dar ventaja a los montillanos.Sin embargo, cuando más le costaba al plantel auriverde, algo de luz sobrevoló el Municipal., recién salido del banquillo, realizó un centro al segundo palo para que, con un remate picado, mandara el balón al fondo de las mallas a los 70 minutos de juego. El gol espoleó a la afición, sabedora de la importancia de los tres puntos en liza.Con ventaja en marcador y con superioridad numérica, todo parecía a favor. Aun así, la realidad mostró una imagen bien distinta. La Lebrijana no bajó los brazos, buscó el juego por los costados y comenzó aque no era capaz de gestionar la situación.Los nervios comenzaron a aflorar y a tres minutos de finalizar el tiempo reglamentario, un centro al primer palo lo aprovechó Chamorro para conectar con la meta de Molero y batir al cancerbero local. Undel que fue incapaz de reponerse el conjunto auriverde. La igualada se mantuvo en el marcador y el Montilla interrumpió su escalada. Laserá este domingo, a las 17.00 de la tarde, ante laen tierras sevillanas.